Goldman Sachs поднял рейтинг "префов" Сургутнефтегаза до "держать", снизил до "держать" рейтинг ADR Газпром нефти и "префов" Татнефти

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Goldman Sachs пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, следует из материалов агентства Bloomberg.

По итогам переоценки для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) рекомендация (рейтинг) была повышена с "продавать" до "держать", а для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпром нефти" и привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) понижена с "покупать" до "держать".

Рекомендации для бумаг других компаний сектора были оставлены без изменения.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Татнефть (для обыкновенных акций, цены в рублях) - 750 (текущая цена - 438,3), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть (для привилегированных акций, цены в рублях) - 560 (текущая цена - 423,8), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для обыкновенных акций, цены в рублях) - 30 (текущая цена - 26,07), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для привилегированных акций, цены в рублях) - 50 (текущая цена - 35,92), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Газпром нефть - 27 (текущая цена - 17,38), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Газпром - 5,80 (текущая цена - 4,4), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 95 (текущая цена - 56,04), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НОВАТЭК - 145 (текущая цена - 106,3), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Роснефть - 5,30 (текущая цена - 3,41), рекомендация - держать.