Goldman Sachs поднял рейтинг "префов" Сургутнефтегаза до "держать", снизил до "держать" рейтинг ADR Газпром нефти и "префов" Татнефти

Goldman Sachs пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, следует из материалов агентства Bloomberg.

По итогам переоценки для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) рекомендация (рейтинг) была повышена с "продавать" до "держать", а для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпром нефти" и привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) понижена с "покупать" до "держать".

Рекомендации для бумаг других компаний сектора были оставлены без изменения.