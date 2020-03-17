Рынок акций РФ утром подрос, но затем вновь развернулся из-за слабости нефти

Москва. 17 марта. Рынок акций РФ утром подрос в рамках коррекции на фоне наметившейся стабилизации в Азии, однако отскок выглядел неуверенным из-за слабости нефти, что привело к новому развороту вниз; динамика blue chips смешанная.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2268,66 пункта (+0,1%), индекс РТС - 968,32 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,6%.

Доллар подешевел до 73,83 рубля (-0,82 рубля).

Подорожали рублевые акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +0,5% "префы").

Просели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-2,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "Мосбиржи" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%).

В США в понедельник индексы рухнули на 12-12,9%, при этом торги приостанавливались на 15 минут дважды за день: когда S&P500 упал на 7% в самом начале сессии и затем, когда падение превысило 13%, сообщает MarketWatch.

Из 500 компаний, входящих в расчет S&P 500, подешевели акции 491. Индикатор CBOE Volatility (VIX), который называют "индексом страха" Уолл-стрит, взлетел до исторического максимума. Он подскочил примерно на 43% и превысил 82 пункта. Даже во времена финансового кризиса 2008 года значение индикатора не достигало 80 пунктов.

Белый дом в понедельник рекомендовал американцам не посещать бары, рестораны и другие места скопления людей, отложить все поездки и работать по возможности из дома. Местным властям рекомендовано закрыть школы и все места скопления людей в районах, где отмечено распространение вируса. Эти рекомендации будут действовать ближайшие 15 дней.

Число случаев заражения коронавирусом в США приближается к 4,5 тыс., на данный момент известно о 86 летальных исходах, передал телеканал CNN.

Инвесторы обеспокоены тем, как распространение коронавируса может повлиять на глобальную экономику. Эти страхи не смогли рассеять даже экстренные меры, предпринятые Федеральной резервной системой (ФРС) и Банком Японии.

Тем временем падение индекса производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в марте стало рекордным в истории - на 34,4 пункта. В результате значение индикатора опустилось до минус 21,5 пункта, что является самым низким значением с марта 2009 года. При этом аналитики в среднем ожидали снижения всего до 4,8 пункта, свидетельствуют данные Econoday. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении ситуации в промышленной отрасли региона.

В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite сократил снижение до 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,1%), также корректируются вверх Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 2-3,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 3,9%).

Нефть утром во вторник также делает попытки коррекции после обвала, но цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $30,85 за баррель (+2,7% и -11% в понедельник), майская цена WTI - $30,34 за баррель (+4,6% и -9,6% накануне).

США приняли решение о пополнении Стратегического нефтяного резерва. Другие страны и компании также планируют пополнить свои резервы на фоне снижения цен.

В понедельник ряд стран усилили меры по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19. ЕС на видеоконференции "Группы семи" предложил "временно воздержаться от необязательных поездок в ЕС для того, чтобы не способствовать распространению коронавируса", сообщила председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ограничение предлагается ввести на 30 дней.

Как отмечает аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, американские рынки акций вновь установили антирекорд последних лет, поводом для распродаж оставалась неизбежность рецессии мировой экономики из-за коронавируса. Страны закрывают границы, рушатся все цепочки товарно-денежных отношений, в огромных убытках авиакомпании и туристическая отрасль, причем многие из компаний этих секторов кризис не переживут.

Похоже, кризис ликвидности еще не потушен вливаниями средств через сделки РЕПО и снижением ставки ФРС США, поскольку распродажи затрагивают не только акции, но и драгоценные металлы.

Российский рынок акций поддерживается высокой дивидендной доходностью, однако пока ощутимой коррекции не получается. С начала недели отмечается рост акций "Магнита" вследствие реакции на ажиотажный спрос населения на продукты из-за угроз коронавируса и падения рубля. Бумаги компании в ближайшее время выглядят очень перспективно, но брать их на среднесрочную перспективу не стоит - рост инфляции и курса доллара уже скоро приведет к сильному падению покупательной способности населения. Если внешний фон продолжит улучшаться, то на отскок можно попробовать спекулятивно взять акции Сбербанка и "Мосбиржи".

Однако в целом ситуация на рынке остается "медвежьей", хотя и с "короткими" позициями следует повременить: все рынки сильно перепроданы и технический отскок просто необходим. Нефть Brent несколько раз уходила под отметку $30 за баррель - этот уровень начал проторговываться и практически нет сомнений, что котировки "черного золота" сумеют его пробить, и на какое-то время закрепиться ниже. В условиях огромных рисков роста инфляции и девальвации рубля рублевые обязательства России выглядят непривлекательными, несмотря на их огромную по мировым меркам номинальную доходность. Не исключено, что Банк России примет решение о повышении ключевой ставки, чтобы снизить объем валютных интервенций и остановить обвальную распродажу ОФЗ, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, снижение ставки ФРС до нуля и количественная программа на $700 млрд пока не успокоило рынки, а, напротив, заставляет думать о неопределенном худшем. Отечественный рынок неплохо держит удар, так как даже до глобального провала он был дешевым, а теперь и вовсе стал мечтой долгосрочных инвесторов. Тем не менее, негатив в отдельных бумагах проявляется достаточно сильно.

Нефть пытается расти за счет закрытия "коротких" позиций на фоне отскока в американских индексных фьючерсах. Exxon Mobil объявил о разработке программы сокращения капиталовложений. Ряд сланцевых компаний США заявили о сокращении инвестиций на 25-30%. Даже Saudi Aramco планирует сократить свои инвестиции на $2,8-7,8 млрд в связи с низким спросом на глобальном рынке. В США начинают покупку нефти в стратегические резервы. Также ожидается, что Китай будет пополнять свои резервы по текущим ценам. Однако многие ждут 1 апреля, когда перестанет действовать соглашение ОПЕК+, но все же сохраняют надежду, что Саудовская Аравия и РФ смогут найти общие позиции по поддержке рынка, отмечает Кочетков.

Как отмечает эксперт "БКС Брокер" Игорь Галактионов, Китай заявляет, что падение экономических показателей будет иметь краткосрочный эффект и активные действия властей позволят сравнительно быстро стабилизировать ситуацию. В то же время ряд экспертов, опрошенных Reuters, выражают сомнения в том, что экономика КНР сможет вернуться к прежним уровням ранее, чем через несколько месяцев.

Статистика из Китая за январь-февраль показательна тем, что аналогичный негативный эффект может быть экстраполирован на весь мир. В понедельник число заболевших вне Китая превысило число случаев заражения внутри Китая, что символизировало окончательную переклассификацию эпидемии в общемировую. Очаг инфекции сдвинулся из Азии в Европу. Многие европейские учреждения приостанавливают работу и закрываются на карантин. Европейские финансовые регуляторы объявляют беспрецедентные меры поддержки для экономики. В такой ситуации прогнозы по спросу на нефть в 2020 году стремительно снижаются, что находит отражение в слабых котировках.

Тем не менее, даже в случае новой волны распродаж надолго задержаться ниже $30 за баррель Brent вряд ли удастся. При таких низких ценах многие нефтедобывающие проекты будут вынуждены приостановить добычу, что вызовет дисбаланс и стимулирует восстановление цен. В частности, под ударом оказываются добывающие проекты в США, которые имеют высокую себестоимость добычи и перегружены долгом.

США по-прежнему удерживают свои позиции крупнейшего нефтедобытчика, стабильно наращивая производство. Однако низкие цены на нефть могут переломить эту тенденцию, полагает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+11,3%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (+5,5%), акции ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+4,8%).

Подешевели бумаги "Акрона" (MOEX: AKRN) (-4%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-3,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 21,08 млрд рублей (из них 5,649 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).