Решение ряда стран нарастить запасы сырья удерживает цены на нефть от более сильного падения - "Нордеа банк"

Цена на нефть Brent в ходе утренних торгов умеренно корректируется вверх на фоне небольшого восстановления аппетита к рисковым активам на глобальных площадках и находится вблизи отметки $31/bbl, отмечается в обзоре "Нордеа банка". Основное влияние на нефтяной рынок продолжает оказывать ситуация с распространением коронавирусной инфекции за пределами Китая и возможные ее последствия для мирового спроса на нефть.

По мнению экспертов банка, до тех пор, пока количество новых случаев заболевания коронавирусом не начнет снижаться, ждать устойчивого восстановления нефтяных котировок было бы преждевременным. Как следствие, на рынке нефти по-прежнему доминируют понижательные риски. Тем не менее, аналитики "Нордеа банка" отметили, что от более сильного падения цены на нефть удерживает информация о том, что целый ряд стран (в том числе США и Китай) решили нарастить запасы сырья в свои стратегические резервы.