Цены на нефть не задержатся ниже $30 за баррель Brent надолго даже при новой волне распродаж - БКС

Даже в случае новой волны распродаж ценам на нефть надолго задержаться ниже $30 за баррель Brent вряд ли удастся, говорится в аналитическом материале эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. При таких низких ценах многие нефтедобывающие проекты будут вынуждены приостановить добычу, что вызовет дисбаланс и стимулирует восстановление цен. В частности, под ударом оказываются добывающие проекты в США, которые имеют высокую себестоимость добычи и перегружены долгом. Согласно данным Reuters, многие компании региона значительно сократили расходы.

"Нефтяные фьючерсы в понедельник обновили минимумы и отметились на уровнях ниже $30 за баррель, - отмечает аналитик "БКС Брокер". - Падение более чем на 10% происходило на фоне роста опасений по поводу слабости спроса в 2020 г., а также снижения надежд на перемирие в нефтяных войнах между странами ОПЕК и Россией. Спред между сортами Brent и WTI впервые с осени 2016 г. оказался ниже $1 в пользу североморского бенчмарка, что в теории открывает возможность парного трейда со ставкой на расширение показателя". Ранее в начале года большинство инвестдомов прогнозировало спред на уровне $4,5 в среднем по году. Тем не менее, уровень неопределенности на рынке нефти остается высоким, поэтому на скорое возвращение к средним уровням надеяться не приходится, полагает И. Галактионов.

Saudi Aramco, вероятно, сохранит более высокую добычу нефти в мае, заявил генеральный директор компании Амин Насер. Ранее государственная нефтяная компания Саудовской Аравии объявила о планах нарастить добычу в апреле до более чем 12 млн б/с. Аналогичные шаги по наращиванию добычи предпринимают ОАЭ, Кувейт, Ирак, Россия и Нигерия. По оценке аналитического агентства IHS Markit, из-за роста добычи переизбыток предложения в 2020 г. может составить от 800 млн до 1,3 млрд баррелей что вдвое или втрое больше профицита в конце 2015 - начале 2016 гг. В прошлый раз наблюдался избыток около 360 млн баррелей.

Китай в понедельник показал худшие экономические показатели за последние 30 лет по итогам января - февраля 2020 г. Из-за мер по карантину, призванных локализовать эпидемию коронавируса и сдержать ее распространение, промпроизводство в стране упало в обозначенном периоде на 13,5% г/г после прироста на 6,9% г/г в декабре 2019 г. Наибольшие проблемы наблюдались в сферах торговли (-20,5%) и инвестиций в основной капитал (-24,5%). Экспорт из КНР в январе - феврале снизился на 17,2%.

Китай заявляет, что падение экономических показателей будет иметь краткосрочный эффект и активные действия властей позволят сравнительно быстро стабилизировать ситуацию. В то же время ряд экспертов, опрошенных Reuters, выражают сомнения в том, что экономика КНР сможет вернуться к прежним уровням ранее, чем через несколько месяцев.

"Статистика из Китая показательна еще и тем, что аналогичный негативный эффект может быть экстраполирован на весь мир, - подчеркивает Игорь Галактионов. - В понедельник число заболевших вне Китая превысило число случаев заражения внутри Китая, что символизировало окончательную переклассификацию эпидемии в общемировую. Очаг инфекции сдвинулся из Азии в Европу. Многие европейские учреждения приостанавливают работу и закрываются на карантин. Европейские финансовые регуляторы объявляют беспрецедентные меры поддержки для экономики. В такой ситуации прогнозы по спросу на нефть в 2020 г. стремительно снижаются, что находит отражение в слабых котировках".