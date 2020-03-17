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17 марта 2020 года 11:06
Цены на нефть не задержатся ниже $30 за баррель Brent надолго даже при новой волне распродаж - БКС
Даже в случае новой волны распродаж ценам на нефть надолго задержаться ниже $30 за баррель Brent вряд ли удастся, говорится в аналитическом материале эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. При таких низких ценах многие нефтедобывающие проекты будут вынуждены приостановить добычу, что вызовет дисбаланс и стимулирует восстановление цен. В частности, под ударом оказываются добывающие проекты в США, которые имеют высокую себестоимость добычи и перегружены долгом. Согласно данным Reuters, многие компании региона значительно сократили расходы. "Нефтяные фьючерсы в понедельник обновили минимумы и отметились на уровнях ниже $30 за баррель, - отмечает аналитик "БКС Брокер". - Падение более чем на 10% происходило на фоне роста опасений по поводу слабости спроса в 2020 г., а также снижения надежд на перемирие в нефтяных войнах между странами ОПЕК и Россией. Спред между сортами Brent и WTI впервые с осени 2016 г. оказался ниже $1 в пользу североморского бенчмарка, что в теории открывает возможность парного трейда со ставкой на расширение показателя". Ранее в начале года большинство инвестдомов прогнозировало спред на уровне $4,5 в среднем по году. Тем не менее, уровень неопределенности на рынке нефти остается высоким, поэтому на скорое возвращение к средним уровням надеяться не приходится, полагает И. Галактионов. Saudi Aramco, вероятно, сохранит более высокую добычу нефти в мае, заявил генеральный директор компании Амин Насер. Ранее государственная нефтяная компания Саудовской Аравии объявила о планах нарастить добычу в апреле до более чем 12 млн б/с. Аналогичные шаги по наращиванию добычи предпринимают ОАЭ, Кувейт, Ирак, Россия и Нигерия. По оценке аналитического агентства IHS Markit, из-за роста добычи переизбыток предложения в 2020 г. может составить от 800 млн до 1,3 млрд баррелей что вдвое или втрое больше профицита в конце 2015 - начале 2016 гг. В прошлый раз наблюдался избыток около 360 млн баррелей. Китай в понедельник показал худшие экономические показатели за последние 30 лет по итогам января - февраля 2020 г. Из-за мер по карантину, призванных локализовать эпидемию коронавируса и сдержать ее распространение, промпроизводство в стране упало в обозначенном периоде на 13,5% г/г после прироста на 6,9% г/г в декабре 2019 г. Наибольшие проблемы наблюдались в сферах торговли (-20,5%) и инвестиций в основной капитал (-24,5%). Экспорт из КНР в январе - феврале снизился на 17,2%. Китай заявляет, что падение экономических показателей будет иметь краткосрочный эффект и активные действия властей позволят сравнительно быстро стабилизировать ситуацию. В то же время ряд экспертов, опрошенных Reuters, выражают сомнения в том, что экономика КНР сможет вернуться к прежним уровням ранее, чем через несколько месяцев. "Статистика из Китая показательна еще и тем, что аналогичный негативный эффект может быть экстраполирован на весь мир, - подчеркивает Игорь Галактионов. - В понедельник число заболевших вне Китая превысило число случаев заражения внутри Китая, что символизировало окончательную переклассификацию эпидемии в общемировую. Очаг инфекции сдвинулся из Азии в Европу. Многие европейские учреждения приостанавливают работу и закрываются на карантин. Европейские финансовые регуляторы объявляют беспрецедентные меры поддержки для экономики. В такой ситуации прогнозы по спросу на нефть в 2020 г. стремительно снижаются, что находит отражение в слабых котировках".
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18 марта 2020 года 10:13
Нефтяные котировки во вторник продолжили снижение на фоне растущего избытка, говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Reuters сообщает о том, что цены на хранение нефти растут по всему миру, поскольку нефтедобытчики готовятся к перенасыщению из-за низкого спроса и... читать дальше
.18 марта 2020 года 09:59
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.18 марта 2020 года 09:57
налитики ИК "Атон" прогнозируют открытие отечественного рынка акций в среду на отрицательной территории. читать дальше
.18 марта 2020 года 09:50
Торги среды, по мнению аналитиков, рынок акций РФ начнет с небольшого отклонения. В целом торги могут проходить на пессимистичной ноте. читать дальше
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.18 марта 2020 года 09:31
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.18 марта 2020 года 09:28
Аналитики "Алор Брокер" считают, что у рубля нет никаких шансов на рост. В понедельник вечером пара доллар/рубль, до этого, похоже, усиленно сдерживаемая Банком России, все-таки пробила отметку 75. Некоторым позитивом для российской валюты является спад активности продавцов на рынке ОФЗ -... читать дальше
.18 марта 2020 года 09:19
Прочно под отметкой 30 долларов за баррель закрепилась нефть, констатирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Ее снижение будет продолжаться, считает он - ведущие нефтяные державы наращивают добычу и демпингуют. "Некоторую остановку стоит ждать в районе 27 долларов за баррель - это... читать дальше
.18 марта 2020 года 09:10
Аналитики Промсвязьбанка указывают в своем комментарии, что перед открытием торгов на "Московской бирже" в среду для российской валюты сложился негативный внешний фон, и ожидают нейтральной динамки рубля в начале дня. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает снижение, отступив в район... читать дальше
.17 марта 2020 года 19:44
Москва. 17 марта. Доллар растет, евро продолжает дешеветь на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль немного повышается к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, следующих за динамикой валют на глобальном рынке. читать дальше
.17 марта 2020 года 19:25
Москва. 17 марта. Рынок акций РФ во вторник просел вслед за нефтью в условиях усиления опасений, что распространение коронавируса может ощутимо замедлить глобальную экономику; откат сдерживался отскоком ряда бумаг во главе с "Магнитом" на фоне наметившейся коррекции на биржах акций Европы и США. читать дальше
.17 марта 2020 года 19:05
Падение цен евробондов РФ во вторник замедлилось, отдельные выпуски пытаются подрасти в рамках коррекции
Москва. 17 марта. Падение котировок большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник замедлилось, при этом отдельные выпуски пытаются подрасти в цене в рамках коррекции благодаря наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) 17 марта также немного снижаются в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
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.17 марта 2020 года 18:28
Экономика РФ при своевременной реакции властей в 2020г покажет рост от 0,6% до -0,2%, инфляция в пределах 7% - АКРА
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