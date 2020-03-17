Цены на нефть во вторник в очередной раз могут протестировать отметку 30 долл./барр. - Промсвязьбанк

Несмотря на попытки отскока, нефть во вторник в очередной раз может протестировать 30 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка.

"Как мы опасались, нефть вчера тестировала уровень 4-летней давности (30 долл./барр.) на прочность, но в итоге ниже не пошла, а на сегодняшнее утро восстанавливается. Тем не менее, особых успехов здесь мы не ждем: общерыночный сантимент остается крайне негативным в отсутствие каких-либо позитивных новостей. Полагаем, что несмотря на попытки отскочить, нефть сегодня в очередной раз может протестировать 30 долл./барр.", - отмечают аналитики банка.