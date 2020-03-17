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17 марта 2020 года 09:54

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут вновь снизиться вслед за мировыми рынками

Москва. 17 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, продолжат снижение вслед за мировыми рынками капитала, но темпы падения будут более скромными, чем днем ранее, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы в понедельник рухнули на 12%. Торги приостанавливались на 15 минут дважды за день: когда Standard & Poor's 500 снизился на 7% в самом начале сессии и затем, когда падение превысило 13%. Из 500 компаний, входящих в расчет S&P 500, подешевели акции 491. В том числе снижение котировок 356 бумаг превысило 10%, 189 - 15%, 80 - 20%. Индикатор CBOE Volatility (VIX), который называют "индексом страха" Уолл-стрит, взлетел до исторического максимума. Он подскочил примерно на 43% и превысил 82 пункта. Даже во времена финансового кризиса 2008 года значение индикатора не достигало всего 80 пунктов.

Белый дом в понедельник рекомендовал американцам не посещать бары, рестораны и другие места скопления людей, отложить все поездки и работать по возможности из дома. Местным властям рекомендовано закрыть школы и все места скопления людей в районах, где отмечено распространение вируса. Эти рекомендации будут действовать ближайшие 15 дней. Число случаев заражения коронавирусом в США приближается к 4,5 тыс., на данный момент известно о 86 летальных исходах, передал телеканал CNN.

Инвесторы обеспокоены тем, как распространение коронавируса может повлиять на глобальную экономику. Эти страхи не смогли рассеять даже экстренные меры, предпринятые Федеральной резервной системой (ФРС) и Банком Японии. Федрезерв в выходные снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на полный процентный пункт - до 0-0,25%, а также объявил о планах дополнительной покупки активов и других мерах по предоставлению ликвидности банкам. ФРС заявила также, что готова использовать "весь набор имеющихся у нее инструментов, чтобы поддержать доступность кредитования для домохозяйств и бизнеса". Банк Японии объявил о наращивании стимулирующих мер в ответ на пандемию. Японский ЦБ при этом не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики.

Финансовые рынки неуверенно пытаются найти точку опоры после произошедшего накануне рекордного за 30 лет обвала акций в США, вызванного ожиданиями глобальной рецессии, а также падения нефти к $30 за баррель. Фьючерсы на S&P 500 растут на 3,6% во вторник на сообщениях об обсуждаемом в Сенате массированном пакете бюджетной помощи экономике США, который может снизить опасения по поводу краха отдельных отраслей американской экономики. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер сказал, что готов предложить меры поддержки экономики на общую сумму в $750 млрд.

В то же время рынки акций стран Азии движутся разнонаправленно. Японский Nikkei вырос на 0,1%, корейский Kospi снижается, при этом эти индикаторы несколько раз переходили от снижения к росту в течение вторника. Австралийский S&P/ASX прибавляет 3,5%. Участники рынка считают, что центральные банки после серии беспрецедентных шагов практически исчерпали меры монетарной поддержки, которая так и не смогла поддержать рынки. Министры финансов стран G7, возможно, проведут телефонную конференцию во вторник. Участники рынка рассчитывают, что ведущие индустриальные страны мира обсудят скоординированные бюджетные вливания в экономику.

Между тем представители китайского правительства завили во вторник, что экономика КНР может вернуться к нормальному состоянию во II квартале благодаря мерам властей по снижению негативных последствий эпидемии коронавируса.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник после сильного падения накануне. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 09:30 МСК составила $30,61 за баррель, что на 1,86% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник их цена упала более чем на 11%. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 3,93% - до $30,14 за баррель. США приняли решение о пополнении Стратегического нефтяного резерва. Другие страны и компании также планируют пополнить свои резервы на фоне снижения цен.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,613 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,315 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали заметное падение под давлением негативной конъюнктуры мировых рынков капитала из-за опасений негативного влияния коронавируса на темпы роста мировой экономики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 марта упал на 1,3% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,01 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (14-16 марта) на 1,22%, опустившись до 638,42 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-14Р" (-5,5%), "Транснефть-001Р-13" (-3,98%), "РЖД-23" (-3,55%), "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-3,23%) и "АФК Система-1Р-12" (-3,15%), а в лидерах повышения - облигации "Лента БО-001Р-03" (+3,1%) и "РЖД-001P-05R" (+0,5%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставки 15-16-го купонов облигаций 28-й серии в размере 7,6% годовых. Компания разместила 15-летние облигации объемом 20 млрд рублей в апреле 2013 года. Ставка 1-14-го купонов установлена в размере 8,2% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 3 апреля.

Кроме того, ОАО "РЖД" установило ставки 11-12-го купонов инфраструктурных биржевых облигаций 33-34-й серий в размере 4% годовых. Компания разместила 25-летние облигации 33-34-й серий на общую сумму 30 млрд рублей в марте 2015 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 12,4% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки 3-50-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых.

ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) установило ставку 5-10-го купонов облигаций серии 001P-03 в размере 0,01% годовых. Компания разместила 15-летние бонды объемом 10 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка текущего купона - 6,95% годовых. По бондам 27 марта предстоит оферта. По выпуску предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V.

ООО "ДОК-15" (Московская область) выкупило в рамках оферты 482 тыс. облигаций серии БО-01 по цене 124% от номинальной стоимости. Объем выпуска составляет 2,016 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 23,9% выпуска. Заявки на приобретения в рамках оферты подавались с 6 по 13 марта. Агент по приобретению - Совкомбанк. Размещение выпуска объемом 2,016 млрд рублей прошло в марте 2018 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13,9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны квартальные. Срок обращения выпуска 10 лет.

Росбанк (MOEX: ROSB) принял решение досрочно погасить выпуск облигаций серии А7 объемом 10 млрд рублей. Погашение состоится 4 апреля, в дату окончания 11-го купонного периода. Банк разместил 10-летние облигации серии А7 объемом 10 млрд рублей в сентябре 2014 года. Ставка текущего купона - 1% годовых. По бондам выплачиваются полугодовые купоны.


Опубликовано: /Финмаркет/
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