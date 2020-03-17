Утренние прогнозы: рынок акций не покидают "медвежьи" настроения

По мнению экспертов, ситуация на российском рынке остается "медвежьей", и фондовые индексы в начале торгов вторника испытают некоторе снижение, далее возможна консолидация.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением порядка 3%, около ближайшего значимого уровня 2200 п.. В качестве следующих поддержек выступят уровни 2150, 2100 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2250, 2300 п. В первые минуты торгов локальный рынок акций отыграет сильный вчерашний обвал фондовых индексов США и нефтяных котировок. Позднее индекс Мосбиржи может стабилизироваться вблизи уровня открытия и сформировать более или менее масштабный внутридневной отскок от утреннего минимума".

"БКС Глобал Маркетс": "Коронавирус пока не сдается, что свидетельствует о длительных последствиях пандемии, т.е. растущий риск рецессии сводит на нет все надежды на скорое V-образное восстановление. Одна из главных жертв новых реалий – нефть, котировки которой находятся на уровне ниже $31. Кроме того, Россия объявила о закрытии границ с 18 марта по 1 мая, что также не способствует экономическому росту. Кроме того, российские власти переходят в антикризисный режим, что создает угрозу для ряда инфраструктурных проектов, которые могут быть сокращены или отменены. Долгосрочная неопределенность оказывает давление на настроения участников рынка, однако сегодня, после мощной распродажи акций, возможен некоторый отскок, пусть даже и «мертвой кошки».".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России относительно спокойный, если не позитивный. Нефть пытается расти на ожиданиях сокращения инвестиций в отрасли. К тому же котировки находятся в зоне сильной перепроданности. Фьючерсы на американские индексы также пытаются поправить положение после провального понедельника. На этом фоне российский рынок может стартовать в небольшом плюсе, а рубль укрепить свои позиции".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Ситуация в целом на российском рынке остается "медвежьей", но с шортами мы рекомендуем повременить: все рынки сильно перепроданы и технический отскок просто необходим. Если внешний фон продолжит улучшаться, то на отскок можно попробовать спекулятивно взять Сбербанк и "Мосбиржу".