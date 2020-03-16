Рубль вечером отыграл часть потерь к доллару и евро на фоне небольшого отскока цен на нефть

Москва. 16 марта. Доллар и евро сократили темпы роста на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль отыграл часть потерь первой половины дня к бивалютной корзине благодаря небольшому отскоку цен на нефть после того, как Brent падала ниже $30 впервые с 2016 года.

Курс доллара США составил 73,91 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,32 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,3 руб./EUR1, подорожав на 1,57 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,43 рубля - до 77,69 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл часть потерь первой половины дня на фоне небольшого отскока цен на нефть после того, как Brent падала ниже $30 впервые с 2016 года. Инвесторы продолжают закладывать в цены ухудшение ситуации в глобальной экономике из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и оценивать меры смягчения денежно-кредитной политики, в экстренном порядке предпринимаемые основными центробанками мира.

Беспокойство участников рынка вызывают данные макроэкономической статистики. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing, публикация которого состоялась перед открытием торгов в США, упал в марте рекордными темпами за всю историю своих расчетов - на 34,4 пункта. В результате значение индикатора опустилось до минус 21,5 пункта, что является самым низким значением с марта 2009 года. При этом аналитики в среднем ожидали снижения всего до 4,8 пункта, свидетельствуют данные Econoday. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении ситуации в промышленной отрасли региона.

Федеральная резервная система США в ночь на понедельник снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на полный процентный пункт - до 0-0,25%, объявила о планах дополнительной покупки гособлигаций на сумму от $500 млрд и гарантируемых ипотекой ценных бумаг на сумму от $200 млрд, а также о дополнительных мерах по предоставлению ликвидности коммерческим банкам. Американский ЦБ призвал банки увеличить кредитование за счет имеющихся резервов.

Федрезерв заявил также, что готов использовать "весь набор имеющихся у него инструментов, чтобы поддержать доступность кредитования для домохозяйств и бизнеса".

В то же время, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе телефонной конференции по итогам заседания, что Федрезерв выступает против отрицательных процентных ставок. По его словам, ФРС вряд ли последует примеру центробанков Японии и еврозоны, которые давно перешли к политике отрицательных ставок. "Мы не считаем, что отрицательные ставки могут быть целесообразной мерой", - заявил Пауэлл.

ФРС провела уже второе экстренное заседание для снижения ставки, чего не было ни разу с 1994 года, когда центробанк начал объявлять действия по ставкам. В ходе предыдущего заседания, прошедшего 3 марта, американский ЦБ уменьшил ставку на 0,5 процентного пункта. Очередное заседание ФРС должно было состояться на этой неделе, 17 и 18 марта, но, как заявил Пауэлл, оно не состоится.

Банк Японии вслед за ФРС объявил о наращивании стимулирующих мер в ответ на пандемию. Японский ЦБ при этом не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики.

Лидеры стран "большой семерки" планируют провести в понедельник чрезвычайную видеоконференцию для обсуждения мер по борьбе с распространением заболевания и поддержки экономики. Тем временем министры финансов стран ЕС рассчитывают договориться о координации экономических мер в ответ на вспышку коронавируса.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, падение цен на нефть ниже $30 за баррель Brent способствовало во второй половине дня падению курса рубля ниже отметки 75 руб./$1. "Это было достаточно краткосрочно, и после того, как Brent вернулась выше $30 за баррель, курс рубля вернулся под отметку 75 руб./$1. В целом, видно, что волатильность на рынках не снижается, несмотря на меры, предпринимаемые мировыми регуляторами. Причем падают не только рисковые активы, идут распродажи и в защитных активах, таких как золото, акции золотодобывающих компаний. На этом фоне более рискованные активы, валюты испытывают повышенную волатильность. Пока сложно сказать, когда это кончится. В ближайшее время в условиях эпидемии коронавируса и угроз мировой экономике лишь меры монетарных властей могут поддержать рынки. В остальном полагаем, что волатильность будет постепенно снижаться, и рынок начнет консолидироваться вблизи текущих уровней, возможно, до начала апреля", - отметил Союнов.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко, обнуление процентной ставки ФРС и порция других стимулирующих мер, как и предыдущее экстренное смягчение ДКП американским регулятором, не только не добавилио оптимизма на финансовые рынки, но и усилили давление на мировые индексы, так как действия ФРС в глазах инвесторов отразили панику американского центробанка.

"В предстоящую пятницу состоится заседание Банка России. Мы полагаем, что в текущих условиях наиболее оптимальным решением станет сохранение ключевой ставки на прежнем уровне (6,0% годовых). По состоянию на 10 марта инфляция в годовом выражении составила порядка 2,3%, и ЦБ по-прежнему располагает определенным запасом для роста цен в сторону целевого таргета в 4%. В условиях глобального негатива на финансовых рынках и обвала цен на нефть незначительное повышение ключевой ставки не спасет от дальнейшего обесценения рубля, однако может усилить дестабилизацию денежно-кредитных условий и спровоцировать новые распродажи активов на долговом рынке. Не исключено также, что реакция участников рынка на повышение ключевой ставки ЦБ станет аналогичной реакции глобальных инвесторов на превентивное смягчение ДКП ФРС, которое пока лишь усилило панику на биржах. При этом сами участники внутреннего банковского рынка уже начали оперативно повышать ставки по ряду кредитных продуктов, что вкупе с ужесточением условий в других сегментах денежно-кредитного рынка может сыграть сдерживающую роль в ускорении инфляционных рисков даже без вмешательства ЦБ", - отметил Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок замедлили падение в ходе торгов в понедельник, но продолжают заметно снижаться на заявлениях государственной нефтекомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Глава Saudi Aramco Амин Нассер заявил в ходе телефонной конференции, что компании комфортно с ценой на нефть в $30 за баррель и ниже. Он отметил, что компания в апреле намерена поставлять 12,3 млн баррелей нефти в сутки против 9,7 млн б/с в марте, объемы на более поздний срок будут уточняться. "Наша максимальная мощность - 12 млн баррелей нефти в сутки. Мы сообщали о планах поставить в апреле 12,3 млн баррелей нефти в сутки. Еще 300 тыс. баррелей в сутки будут поставляться из наших резервов", - сказал Нассер.

Котировки майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК упали на 8,98% - до $30,81 за баррель. В ходе торгов цена опускалась ниже отметки в $30 за баррель впервые с 2016 года. Майские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 5,76% - до $30,26 за баррель.

Между тем мировой спрос на нефть в 2020 году может продемонстрировать крупнейшее в истории падение на фоне беспрецедентных мер, которые принимаются во многих странах для борьбы с распространением коронавируса, пишет Bloomberg.

Многие нефтетрейдеры, руководители компаний и аналитики опасаются, что спрос на нефть, в 2019 году в среднем составивший 100 млн баррелей в сутки (б/с), покажет максимальное падение в этом году, которое по своим масштабам превзойдет снижение спроса на 1 млн б/с во время рецессии в 2009 году и даже падение на 2,65 млн баррелей, зафиксированное в 1980 году, когда мировая экономика потерпела крах после второго нефтяного кризиса.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 17 марта на 93,8 копейки, до 74,1262 руб./$1, и увеличил курс евро на 88,61 копейки, до 82,7471 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в понедельник на 1,655 рубля по отношению к пятнице и составил 74,6093 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 1,6206 рубля и составил 74,5649 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 361,532 млн, из которых $1 млрд 195,254 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 166,278 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 1,8439 рубля, до 83,3403 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 2,1356 рубля и составил 83,3463 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR723,616 млн, из которых EUR239,366 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR484,25 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая уменьшилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 6,18% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 1 б.п. - до 6,79% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 6 б.п. - до 6,46% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 7 б.п. - до 6,6% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 13 б.п., увеличившись также до 6,6% годовых.