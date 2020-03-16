Падение рынка акций РФ вслед за миром несколько сгладил отскочивший вверх Газпром

Москва. 16 марта. Рынок акций РФ начал неделю с очередного падения вслед за мировыми площадками после обнуления ключевой ставки Федрезерва США и выхода в Китае негативных статданных, что подогрело опасения замедления глобальной экономики из-за распространения коронавируса по всему миру; откат индексов сдержали отскочившие вверх перепроданные бумаги "Газпрома".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2266,9 пункта (-2,1%, днем индекс падал ниже 2200 пунктов), индекс РТС - 966,93 пункта (-2,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 9%.

Доллар вырос до 73,86 рубля (+1,26 рубля), максимум сделок составил 75,45 руб./$1.

В лидерах отката выступили акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-7,9%), "Аэрофлота" (-7,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-6,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-5,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-5,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-4,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-4,5%).

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) сообщил, что на фоне пандемии коронавируса отменяет регулярные рейсы по ряду европейских направлений, из-за чего компания ощущает "колоссальное финансовое давление". "Конечно, мы ощущаем колоссальное давление, прежде всего финансовое, в связи с запретами перелетов, отменой рейсов, снижением спроса. Сотрудникам, у которых есть значительные неиспользованные отпуска, предложено ими воспользоваться, и многие, нужно сказать, откликнулись на это предложение", - сообщила журналистам пресс-секретарь "Аэрофлота" Юлия Спивакова.

Давление на бумаги "Норникеля" и других металлургов оказало падение цен на металлы: никель подешевел на 4,2%, платина - на 10,2%, серебро - на 11,1%.

Выросли бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+5,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+4,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,3%), "Газпрома" (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%).

В США в пятницу был введен режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса, что позволит правительству направить на борьбу с коронавирусом до $50 млрд из средств Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA). В частности, будут выделены средства на улучшение диагностики COVID-19 и поддержку медицинских учреждений.

В понедельник снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на 2,5%, гонконгский Hang Seng потерял 4%, китайский Shanghai Composite упал на 3,4%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 4,6-4,7%) и Америка (индекс S&P500 теряет 7%, в начале торгов индекс падал более чем на 9%, из-за чего торги приостанавливались), несмотря на стимулирующие меры ФРС и Банка Японии.

Федрезерв в ночь на понедельник экстренно снизил базовую процентную ставку практически до нуля и объявил о запуске масштабной программы количественного смягчения, чтобы стабилизировать финансовые рынки и поддержать американскую экономику. Американский ЦБ опустил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на полный процентный пункт - до 0-0,25%, объявил о планах дополнительной покупки гособлигаций на сумму от $500 млрд и гарантируемых ипотекой ценных бумаг на сумму от $200 млрд, а также о дополнительных мерах по предоставлению ликвидности коммерческим банкам. ФРС призвала банки увеличить кредитование за счет имеющихся резервов.

Банк Японии вслед за Федрезервом объявил о наращивании стимулирующих мер в ответ на пандемию. Японский ЦБ при этом не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики. Банк Японии увеличил вдвое - до 12 трлн иен ($112 млрд) - программу выкупа биржевых индексных фондов (EFT), а также объявил о намерении скорректировать программу выкупа корпоративных бондов.

Однако действия регуляторов рынки расценили как панические и неспособные противостоять ослаблению мировой экономики.

Экономическая активность в Китае резко сократилась в первые два месяца 2020 года на фоне агрессивных мер властей страны по сдерживанию распространения коронавируса.

Объем промпроизводства в КНР в январе-феврале рухнул на рекордные 13,5% в годовом выражении при прогнозах снижения на 3%; объем розничных продаж в январе-феврале (обычно самый активный период года в плане потребительских расходов) также рухнул рекордными темпами - на 20,5% при прогнозах снижения на 5%. Китай традиционно объединяет данные за первые два месяца года, чтобы ограничить колебания статистики, связанные с тем, что праздники по случаю Нового года по Лунному календарю отмечаются в разное время.

Нефть в понедельник также подешевела, цена Brent к 18:50 МСК откатилась на $2,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 13 марта. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $30,85 за баррель (-8,9% и +1,9% в пятницу), майская цена WTI - $30,31 за баррель (-5,6% и +0,7% в пятницу).

Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу о закупке больших объемов нефти для пополнения стратегического запаса. По его словам, такой шаг будет полезен всей сфере энергетики США, поможет обеспечить энергетическую независимость страны, а также "позволит сэкономить миллиарды долларов налогоплательщиков".

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, основные российские фондовые индексы показывают существенное снижение вслед за мировыми площадками, при этом торговая активность повысилась по сравнению с уровнем пятницы, когда на рынке наблюдался отскок вверх.

Ограничение США на авиасообщение с Европой может ограничить распространение заболевания в Штатах. Азиатские рынки и Европа в понедельник показали резкое снижение на фоне неожиданного решения ФРС об обнулении ставки и дополнительных мерах стимулирования финансовой системы за счет выкупа государственных и квазигосударственных облигаций на $700 млрд. Масла в огонь подлили слабые данные по промышленному производству и розничным продажам в Китае в феврале. Банк Японии также провел заседание раньше срока и оставил ставку без изменений, увеличив в 2 раза размер программы выкупа активов - до 12 трлн иен в год. Нефть Brent протестировала в падении $30 за баррель, несмотря на озвученные планы пополнения нефтяного государственного резерва США.

На текущей неделе внимание инвесторов будет сфокусировано на решении Банка России по ставке. ФРС с опережением графика понизила ставки, отменив плановое заседание 17-18 марта, о чем сообщил председатель Федрезерва Джером Пауэлл. Влияние темы эпидемии коронавируса в Китае и ее распространение в других странах находится в фокусе внимания, и новостной фон по данной теме будет определяющим для движения рынков в ближайшее время, считает Беденков.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, поспешные действия ФРС больше напугали инвесторов, чем успокоили. Крупнейшие банки США приостанавливают программы обратного выкупа, что может говорить о наличии проблем с ликвидностью. Китайская статистика за февраль оказалась хуже ожиданий, намекая на схожие перспективы других экономик, подверженных мерам борьбы с коронавирусом. Под давлением оказались бумаги металлургов, включая "Норникель", Polymetal (MOEX: POLY) и "Полюс", а также нефтяники. Нефть Brent протестировала рубеж $30 за баррель. В плюсе торговались "префы" "Сургутнефтегаза", что является традиционной реакцией на ослабление рубля, а также "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+4,3%), у которой прибыль не зависит от цен на нефть.

В обычных условиях экономического спада и последующего стимулирования снижение ставки ФРС и запуск количественной программы означали бы укрепление рубля. Однако в этот раз речь идет о проблемах с ликвидностью и очень высокой степенью неопределенности. Поэтому продолжилось падение рынков и распродажи всего, что можно отнести к "рискованным" активам.

Объемы переработки нефти в КНР за январь-февраль упали на 12% (до 12,07 млн б/с). Все это не добавляет оптимизма рынку нефти, хотя США объявили о том, что будут покупать нефть в стратегические резервы. Однако рынок оценивает потенциальный объем закупок на уровне 75-80 млн баррелей, что вряд ли поможет глобальному рынку. Пока для всех активов главным вопросом остается ситуация с ликвидностью в американской и европейской финансовых системах.

В свежем прогнозе Goldman Sachs говорится о том, что в I квартале американская экономика покажет нулевое изменение темпов роста, а вот во II квартале произойдет спад на 5%. В дальнейшем ожидается рост на 3,0% в III квартале. Американский рынок открылся сильным падением, что спровоцировало приостановку торгов. Потери рынка акций РФ оказались чуть меньше, чем в Европе и США, но при негативном внешнем фоне и нефти Brent около $30 за баррель иных вариантов кроме падения не предполагается. Впрочем, текущие уровни котировок становятся подарком для тех, у кого есть наличность, считает Кочетков.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) также отмечают, что, несмотря на смягчение центробанками денежно-кредитных условий и на монетарную поддержку, мировые рынки пребывают в глубоком "минусе" - Китай опубликовал массив статистических данных за январь-февраль, которые оказались существенно хуже ожиданий. В течение недели данные о состоянии промышленности в феврале вслед за Китаем опубликуют и США, однако ситуация в мире развивается настолько динамично, что приоритет окончательно сдвигается в пользу оценки влияния на экономику экстренных мер мировых правительств по замедлению распространения вируса. Таким образом, на неделе динамику рынков продолжат определять опасения инвесторов о негативном влиянии коронавируса на экономику. Поддержку могут оказать заявления правительств о поддержке национальных экономик - пока фискальная поддержка была минимальной, но в условиях пандемии одних монетарных стимулов может быть недостаточно.

В пятницу состоится заседание Банка России по денежно-кредитной политике. После снижения ставки на заседании в феврале, риторика регулятора указывала на продолжение цикла смягчения ДКП уже в марте. Но ситуация на мировых рынках из-за распространения коронавируса и ослабление рубля сейчас окажут основное влияние на решение ЦБ. При этом представители регулятора уже заявили, что динамика курса создает краткосрочные проинфляционные риски, а вообще вся ситуация с коронавирусом может оказать среднесрочное дезинфляционное влияние. В этом контексте можно ожидать, что ЦБ сохранит ставку на уровне 6%, а дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от фактической динамики инфляции. Рубль пока слабеет на фоне внешнего негатив, курс доллара протестировал верхнюю границу коридора 73-75 руб./$1 из-за нервной реакции инвесторов, хотя в среднесрочной перспективе возможен возврат доллара по меньшей мере к 72 руб./$1, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

По оценке директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимира Брагина, решение ФРС по ставке совпало с ожиданиями рынка, но произошло это чуть раньше.

ФРС предприняла сразу все меры, которые были в ее распоряжении на текущий момент, чтобы поддержать нормальное функционирование рынка, а также минимизировать негативные последствия для экономики. Это находится в рамках сложившейся парадигмы о том, что все проблемы следует лечить вливаниями ликвидности (не только ею, но это обязательная часть терапии).

Маловероятно, что в условиях, когда рынок ведом в основном эмоциями, причем негативными, данные меры смогут сразу отразиться на котировках. Первая реакция оказалась как раз обратной: "если ФРС идет на такое, то как же на самом деле все может быть плохо?" Однако то, что регуляторы принимают подобные решения быстро, без особых колебаний и при этом в достаточном объеме - принципиальное отличие от ситуации 2008 года, когда центральные банки до последнего не решались на применение экстренных мер предоставления ликвидности, а зачастую и просто не имели такой возможности.

Это отличие от 2008 года уже было продемонстрировано в РФ в 2014-2015 годах, когда наличие у ЦБ РФ инструментов экстренного предоставления ликвидности и готовность ими быстро воспользоваться стали одной из главных причин того, что кризис в российской экономике прошел относительно мягко, отмечает Брагин.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-13,8%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-13,5%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-11,6%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-11,2%), ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (-10,5%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-9,9%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-9,7%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-9,7%).

Подешевели акции ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-4,6%, до 85,4 рубля; -6,4% "префы", до 10,2 рубля) на фоне дивидендных новостей. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2019 года из расчета 4,5468 рубля на обыкновенную (меньше в 1,7 раза, чем выплаты за 2018 год) и 0,25 рубля на привилегированную акции, закрытие реестра под дивиденды - 6 мая.

Выросли акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+52%, до 181 рубля), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+7,1%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+7,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2,7%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+1,8%).

Акции "Мостотреста" поднимались до 201,5 рубля (+69,2%) - максимума с 2012 года после известий, что компания намерена выкупить бумаги у акционеров с существенной премией к рынку в результате реорганизации.

Как стало известно в конце прошлой недели, акционеры "Мостотреста", подконтрольного Аркадию Ротенбергу, на внеочередном собрании 18 мая рассмотрят вопрос о выделении из компании АО "Дороги и мосты". Реорганизация проходит в рамках создания СП с участием ВЭБа - ГК "Нацпроектстрой". Не согласным с реорганизацией миноритариям будет предложен выкуп акций по 220,44 рубля за штуку, сообщила компания. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров "Мостотреста" - 24 марта.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 140,704 млрд рублей (из них 33,462 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).