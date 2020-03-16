Цены евробондов РФ в понедельник вновь заметно упали под давлением общемирового пессимизма из-за коронавируса и снижения нефти

Москва. 16 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник вновь заметно упали под давлением общемирового пессимизма, вызванного опасениями заметного влияния коронавируса на темпы роста мировой экономики, а также новой волны падения мировых цен на нефть. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, выросли в цене на фоне сохраняющегося высокого спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы, что в итоге привело к резкому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 13 марта на 38 базисных пунктов и составила 110,05% от номинала, что соответствует доходности 3,61% годовых (рост на 13 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла за день на 20 базисных пунктов, составив 102,8% от номинала (доходность снизилась на 12 пунктов - до 0,31% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 25 базисных пунктов и составил 330 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 2,53 процентного пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 125,02% от номинала (доходность выросла на 14 базисных пунктов - до 4,19% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 2,43 процентного пункта, опустившись до 121,07% от номинала (доходность выросла на 15 базисных пунктов и составила 4,16% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 79 базисных пунктов, до 107,9% от номинала (доходность выросла на 14 базисных пунктов, до 3,33% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году упали в цене на 33 базисных пункта - до 106,82% от номинала (доходность выросла на 9 базисных пунктов - до 2,81% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 2,93 процентного пункта, подешевев до 118,32% от номинала (доходность выросла на 15 пунктов и составила 4,12% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 96 базисных пунктов, до 104,82% от номинала (доходность выросла на 14 базисных пунктов - до 3,49% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций вновь заметно упали, при этом ликвидность рынка снизилась. Спреды между котировками на покупку и продажу заметно расширились, так как участники рынка неохотно выставляют заявки на покупку. Сделки заключаются лишь эпизодически. Таким образом, даже очередное снижение процентных ставок в США не особо улучшило ситуацию на долговых рынках. Скорее, наоборот, мы увидели усилившееся "бегство от риска". Плюс опубликованная сегодня макроэкономическая статистика в США показала заметное ухудшение ситуации в американской экономике, и стало понятно, что само по себе снижение процентных ставок Федрезервом без дополнительных мер поддержки вряд ли улучшит ситуацию в экономике в ближайшее время. В этих условиях инвесторам стоит набраться терпения и дождаться стабилизации динамики распространения коронавируса. Несмотря на общий негативный фон, в целом российские облигации держатся более или менее неплохо. Снижение цен, конечно же, идет, но какой-либо паники на рынке нет. Краткосрочной рублевой ликвидности на рынке достаточно, о чем говорят и низкие процентные ставки, в частности сегодня на рынке межбанковских кредитов были зафиксированы сделки "овернайт" ниже отметки 5% годовых", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

Федеральная резервная система (ФРС) США в ночь на понедельник экстренно снизила базовую процентную ставку до нуля и объявила о запуске масштабной программы количественного смягчения, чтобы стабилизировать финансовые рынки и поддержать американскую экономику. Американский ЦБ опустил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на полный процентный пункт до 0-0,25% годовых, объявил о планах дополнительной покупки гособлигаций на сумму от $500 млрд и гарантируемых ипотекой ценных бумаг на сумму от $200 млрд, а также о дополнительных мерах по предоставлению ликвидности коммерческим банкам. ФРС призвала банки увеличить кредитование за счет имеющихся резервов. ФРС заявила, что готова использовать "весь набор имеющихся у нее инструментов, чтобы поддержать доступность кредитования для домохозяйств и бизнеса".