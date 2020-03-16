.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ в понедельник вновь заметно упали под давлением общемирового пессимизма из-за коронавируса и снижения нефти
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в феврале замедлилась до 0,3%
В феврале потребительские цены в РФ выросли на 0,3% после роста на 0,4% в январе, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 2,3%
 
Подготовлен план поддержки экономики РФ из-за коронавируса
Правительство подготовило проект антикризисного плана, пишут "Ведомости" со сслкой на источники. Финальный вариант будет принят в начале недели. Сколько всего власти потратят на антикризисный план, собеседники "Ведомостей" не говорят. Но пока...
 
Названы регионы с наибольшей просрочкой по займам
В прошлом году средняя сумма дефолтного кредита, которая приходится на одного должника, снизилась на 3,1%, до 129,9 тыс. рублей, относительно 2018 года и на 9,4% по сравнению с 2017 годом, свидетельствуют данные исследования Национальной ассоциации...
 
В сфере туризма до 50 млн человек могут лишиться работы
До 50 млн сотрудников в туристической отрасли в мире могут оказаться без работы из-за пандемии коронавируса, сообщает Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC). "Согласно нашим данным, до 50 млн сотрудников индустрии туризма и путешествий...
 
16 марта 2020 года 19:10

Цены евробондов РФ в понедельник вновь заметно упали под давлением общемирового пессимизма из-за коронавируса и снижения нефти

Москва. 16 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник вновь заметно упали под давлением общемирового пессимизма, вызванного опасениями заметного влияния коронавируса на темпы роста мировой экономики, а также новой волны падения мировых цен на нефть. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, выросли в цене на фоне сохраняющегося высокого спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы, что в итоге привело к резкому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 13 марта на 38 базисных пунктов и составила 110,05% от номинала, что соответствует доходности 3,61% годовых (рост на 13 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла за день на 20 базисных пунктов, составив 102,8% от номинала (доходность снизилась на 12 пунктов - до 0,31% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 25 базисных пунктов и составил 330 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 2,53 процентного пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 125,02% от номинала (доходность выросла на 14 базисных пунктов - до 4,19% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 2,43 процентного пункта, опустившись до 121,07% от номинала (доходность выросла на 15 базисных пунктов и составила 4,16% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 79 базисных пунктов, до 107,9% от номинала (доходность выросла на 14 базисных пунктов, до 3,33% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году упали в цене на 33 базисных пункта - до 106,82% от номинала (доходность выросла на 9 базисных пунктов - до 2,81% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 2,93 процентного пункта, подешевев до 118,32% от номинала (доходность выросла на 15 пунктов и составила 4,12% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 96 базисных пунктов, до 104,82% от номинала (доходность выросла на 14 базисных пунктов - до 3,49% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций вновь заметно упали, при этом ликвидность рынка снизилась. Спреды между котировками на покупку и продажу заметно расширились, так как участники рынка неохотно выставляют заявки на покупку. Сделки заключаются лишь эпизодически. Таким образом, даже очередное снижение процентных ставок в США не особо улучшило ситуацию на долговых рынках. Скорее, наоборот, мы увидели усилившееся "бегство от риска". Плюс опубликованная сегодня макроэкономическая статистика в США показала заметное ухудшение ситуации в американской экономике, и стало понятно, что само по себе снижение процентных ставок Федрезервом без дополнительных мер поддержки вряд ли улучшит ситуацию в экономике в ближайшее время. В этих условиях инвесторам стоит набраться терпения и дождаться стабилизации динамики распространения коронавируса. Несмотря на общий негативный фон, в целом российские облигации держатся более или менее неплохо. Снижение цен, конечно же, идет, но какой-либо паники на рынке нет. Краткосрочной рублевой ликвидности на рынке достаточно, о чем говорят и низкие процентные ставки, в частности сегодня на рынке межбанковских кредитов были зафиксированы сделки "овернайт" ниже отметки 5% годовых", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

Федеральная резервная система (ФРС) США в ночь на понедельник экстренно снизила базовую процентную ставку до нуля и объявила о запуске масштабной программы количественного смягчения, чтобы стабилизировать финансовые рынки и поддержать американскую экономику. Американский ЦБ опустил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на полный процентный пункт до 0-0,25% годовых, объявил о планах дополнительной покупки гособлигаций на сумму от $500 млрд и гарантируемых ипотекой ценных бумаг на сумму от $200 млрд, а также о дополнительных мерах по предоставлению ликвидности коммерческим банкам. ФРС призвала банки увеличить кредитование за счет имеющихся резервов. ФРС заявила, что готова использовать "весь набор имеющихся у нее инструментов, чтобы поддержать доступность кредитования для домохозяйств и бизнеса".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 марта 2020 года 19:37
Рубль вечером отыграл часть потерь к доллару и евро на фоне небольшого отскока цен на нефть
Москва. 16 марта. Доллар и евро сократили темпы роста на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль отыграл часть потерь первой половины дня к бивалютной корзине благодаря небольшому отскоку цен на нефть после того, как Brent падала ниже $30 впервые с 2016 года.    читать дальше
.
16 марта 2020 года 19:27
Падение рынка акций РФ вслед за миром несколько сгладил отскочивший вверх Газпром
Москва. 16 марта. Рынок акций РФ начал неделю с очередного падения вслед за мировыми площадками после обнуления ключевой ставки Федрезерва США и выхода в Китае негативных статданных, что подогрело опасения замедления глобальной экономики из-за распространения коронавируса по всему миру; откат индексов сдержали отскочившие вверх перепроданные бумаги "Газпрома".    читать дальше
.
16 марта 2020 года 19:06
"ВТБ Капитал" рекомендует на текущих уровнях покупать длинные ОФЗ и выходить из линкера ОФЗ-52002
Аналитики "ВТБ Капитала" считают привлекательными длинные ОФЗ, а также рекомендуют инвесторам выходить из линкера ОФЗ-52002, сообщается в обзоре. "На текущих уровнях мы считаем привлекательными длинные ОФЗ, расценивая недавнюю коррекцию как избыточную с фундаментальной и технической точек...    читать дальше
.
16 марта 2020 года 19:00
Аналитики "Нордеа банка" считают, что ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на неизменном уровне в 6%
Аналитики "Нордеа банка" считают, что ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на неизменном уровне в 6%, если волатильность на финансовых площадках не продолжит существенно расти, говорится в их обзоре. Предстоящее в пятницу заседание Банка России пройдет в условиях повышенной турбулентности на мировых...    читать дальше
.
16 марта 2020 года 18:38
Золото не является хеджем от рецессии - "БКС Глобал Маркетс"
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" отмечают в своем обзоре, что в условиях рецессии золото не является защитной инвестицией, хотя и больших распродаж ожидать не стоит, динамика цен на золото продолжает определяться спросом на ликвидность. "В условиях рецессии золото не является защитной инвестицией,...    читать дальше
.
16 марта 2020 года 18:20
Нефть: падение цен еще не завершилось - "БКС Глобал Маркетс"
Падение цен на нефть еще не завершилось, в краткосрочной перспективе возможно снижение до $30/баррель, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "События прошедшей недели показали, что, с одной стороны, ценовая война затягивает все большее число стран ОПЕК, а с другой стороны, что готовности к...    читать дальше
.
16 марта 2020 года 18:02
Ожидать V-образного восстановления мировой экономики не стоит - "ВТБ Капитал"
О том, что шок ограничится одним кварталом, после чего сменится V-образным восстановлением мировой экономики, речи уже не идет, считает экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. В воскресенье Федрезерв объявил о снижении ставки по федеральным фондам на 100 бп, вернув целевой диапазон туда, где он...    читать дальше
.
16 марта 2020 года 17:41
ОФЗ вновь спекулятивно привлекательны - Газпромбанк
Аналитики Газпромбанка считают, что ОФЗ вновь спекулятивно привлекательны. "Распродажи на рынке ОФЗ в ходе прошедшей недели продолжились. Несмотря на ограниченную коррекцию в пятницу, за неделю кривая ОФЗ выросла в доходности на 120–140 б.п., что хуже результатов большинства рынков ЕМ. Текущие...    читать дальше
.
16 марта 2020 года 17:10
Негативные эмоции замедляют реакцию инвесторов на введение ФРС стимулирующих мер - УК "Альфа-Капитал"
Негативные эмоции замедляют реакцию инвесторов на введение ФРС стимулирующих мер, и первая реакция может быть как раз обратной, сообщается в комментарии УК "Альфа-Капитал". "Решение ФРС по ставке совпало с ожиданиями рынка, но произошло чуть раньше. Регулятор не стал ждать среды: обнулил...    читать дальше
.
16 марта 2020 года 16:43
Инвесторы ожидают ухудшения ситуации на рынках, несмотря на стимулирующие меры ФРС - Райффайзенбанк
Инвесторы ожидают ухудшения ситуации на рынках, несмотря на стимулирующие меры ФРС США, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Как мы и предполагали, обесценение рисковых активов на финансовых рынках не прошло незамеченным для ФРС США (с последнего внепланового заседания 5 марта, когда ключевая...    читать дальше
.
16 марта 2020 года 16:18
Снижение цен на нефть до $30 или ниже приведет к ослаблению рубля до 75-79 руб./$1 - БКС Глобал Маркетс
Снижение цен на нефть до $30 за баррель или ниже приведет к ослаблению рубля до 75-79 руб./$1, считают аналитики "БКС Глобал Маркетс". "Новое внеплановое снижение ставки ФРС в воскресенье может спровоцировать усиление распродаж на мировых рынках - инвесторы склонны воспринимать такой шаг как...    читать дальше
.
16 марта 2020 года 16:00
Пока нет причин для удорожания доллара выше 80 рублей даже в случае падения нефти ниже 30 долларов за баррель - ИК "Фридом Финанс"
Аналитики ИК "Фридом Финанс" пока не видят причин для удорожания доллара выше 80 рублей даже в случае падения нефти ниже 30 долларов за баррель, говорится в комментарии инвесткомпании. "Согласно модели, предложенной Bloomberg, мы можем ожидать дальнейшего падения рубля еще на 30% с текущих...    читать дальше
.
16 марта 2020 года 15:45
Котировки золота, скорее всего, будут снижаться, если не наступит глобальная рецессия - Julius Baer
Котировки золота и серебра резко реагируют на повышенную волатильность на финансовых рынках, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы по-прежнему ожидаем скорее снижения, чем роста, цен на золото в случае, если глобальная экономика не скатится в рецессию, и значительного роста котировок в случае...    читать дальше
.
16 марта 2020 года 15:45
Рубль днем заметно ускорил падение к доллару и евро на фоне обвала цен на нефть
Москва. 16 марта. Доллар и евро заметно ускорили темпы роста на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль существенно усилил падение к бивалютной корзине на фоне очередного обвала цен на нефть.    читать дальше
.
16 марта 2020 года 15:43
Рубль днем заметно ускорил падение к доллару и евро на фоне обвала цен на нефть
Москва. 16 марта. Доллар и евро заметно ускорили темпы роста на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль существенно усилил падение к бивалютной корзине на фоне очередного обвала цен на нефть.    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.