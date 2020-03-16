Рубль днем заметно ускорил падение к доллару и евро на фоне обвала цен на нефть

Москва. 16 марта. Доллар и евро заметно ускорили темпы роста на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль существенно усилил падение к бивалютной корзине на фоне очередного обвала цен на нефть.

Курс доллара США составил 74,94 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2,34 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,81 руб./EUR1, подорожав на 3,08 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,67 рубля - до 78,93 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 17 марта на 93,8 копейки, до 74,1262 руб./$1, и увеличил курс евро на 88,61 копейки, до 82,7471 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно усилил темпы падения к доллару и евро на дневных торгах на фоне очередного обвала цен на нефть и падения интереса инвесторов к рисковым активам. Инвесторы продолжают закладывать в цены ухудшение ситуации в глобальной экономике из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и оценивать меры смягчения денежно-кредитной политики, в экстренном порядке предпринимаемые основными центробанками мира.

Федеральная резервная система США в ночь на понедельник снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на полный процентный пункт - до 0-0,25%, объявила о планах дополнительной покупки гособлигаций на сумму от $500 млрд и гарантируемых ипотекой ценных бумаг на сумму от $200 млрд, а также о дополнительных мерах по предоставлению ликвидности коммерческим банкам. Американский ЦБ призвал банки увеличить кредитование за счет имеющихся резервов.

Федрезерв заявил также, что готов использовать "весь набор имеющихся у него инструментов, чтобы поддержать доступность кредитования для домохозяйств и бизнеса".

В то же время, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе телефонной конференции по итогам заседания, что Федрезерв выступает против отрицательных процентных ставок. По его словам, ФРС вряд ли последует примеру центробанков Японии и еврозоны, которые давно перешли к политике отрицательных ставок. "Мы не считаем, что отрицательные ставки могут быть целесообразной мерой", - заявил Пауэлл.

ФРС провела уже второе экстренное заседание для снижения ставки, чего не было ни разу с 1994 года, когда центробанк начал объявлять действия по ставкам. В ходе предыдущего заседания, прошедшего 3 марта, американский ЦБ уменьшил ставку на 0,5 процентного пункта. Очередное заседание ФРС должно было состояться на этой неделе, 17 и 18 марта, но, как заявил Пауэлл, оно не состоится.

Банк Японии вслед за ФРС объявил о наращивании стимулирующих мер в ответ на пандемию. Японский ЦБ при этом не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики.

Лидеры стран "большой семерки" планируют провести в понедельник чрезвычайную видеоконференцию для обсуждения мер по борьбе с распространением заболевания и поддержки экономики. Тем временем министры финансов стран ЕС рассчитывают договориться о координации экономических мер в ответ на вспышку коронавируса.

"Масштабные меры по поддержке финансовых рынков со стороны ведущих центральных банков пока не позволяют стабилизировать рынки, поскольку динамику распространения коронавируса пока не удается взять под контроль. На этом фоне риски для рубля остаются высокими. Пока в мире доминирует неопределенность относительно продолжительности эпидемии и масштабов ее экономических последствий, факторы для значимого восстановления рубля практически отсутствуют", - отмечает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Наступившая неделя обещает быть очень непростой, инвесторам придется оценить экстренные меры, принятые монетарными властями США. Предыдущий сделанный ими шаг был встречен рынком неоднозначно. Кроме того, в пятницу предстоит плановое заседание ЦБ РФ. Впрочем, нельзя исключать и внеплановых действий от ведущих мировых регуляторов и правительств", - полагают аналитики URALSIB Research.

"В эту пятницу состоится заседание Банка России по денежно-кредитной политике. После снижения ставки на заседании в феврале риторика регулятора указывала на продолжение цикла смягчения ДКП уже в марте. Но ситуация на мировых рынках из-за распространения коронавируса и ослабление рубля сейчас окажут основное влияние на решение ЦБ. При этом представители регулятора уже заявили, что динамика курса создает краткосрочные проинфляционные риски, а вообще вся ситуация с коронавирусом может оказать среднесрочное дезинфляционное влияние. В этом контексте мы ожидаем, что ЦБ сохранит ставку на уровне 6%, а дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от фактической динамики инфляции", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Падение нефтяных цен усилилось в ходе торгов в понедельник на фоне опасений сокращения спроса в текущем году из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК упала на 10,46% - до $30,31 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 7,91% - до $29,57 за баррель.

Мировой спрос на нефть в 2020 году может продемонстрировать крупнейшее в истории падение на фоне беспрецедентных мер, которые принимаются во многих странах для борьбы с распространением коронавируса, пишет агентство Bloomber. В то же время, крупнейшие производители нефти планируют наращивать добычу после развала сделки ОПЕК+.

Многие нефтетрейдеры, руководители компаний и аналитики опасаются, что спрос на нефть, в 2019 году в среднем составивший 100 млн баррелей в сутки (б/с), покажет максимальное падение в этом году, которое по своим масштабам превзойдет снижение спроса на 1 млн б/с во время рецессии в 2009 году и даже падение на 2,65 млн баррелей, зафиксированное в 1980 году, когда мировая экономика потерпела крах после второго нефтяного кризиса.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая уменьшилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 6,18% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 1 б.п. - до 6,79% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 6 б.п. - до 6,46% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 7 б.п. - до 6,6% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 13 б.п., увеличившись также до 6,6% годовых.