Золото не является хеджем от рецессии - "БКС Глобал Маркетс"

Аналитики "БКС Глобал Маркетс" отмечают в своем обзоре, что в условиях рецессии золото не является защитной инвестицией, хотя и больших распродаж ожидать не стоит, динамика цен на золото продолжает определяться спросом на ликвидность.

"В условиях рецессии золото не является защитной инвестицией, хотя и больших распродаж металла также ожидать не стоит. Пока динамика цен на золото продолжает определяться спросом на ликвидность: когда этот спрос резко усиливается, как на прошедшей неделе, цены на золото резко снижаются – трейдеры продают металл для пополнения ликвидности, - отмечают аналитики компании. - Но в среднесрочной перспективе следует учитывать, что резкий рост вливаний ликвидности со стороны центробанков и правительств фундаментально будет поддерживать котировки золота, равно как и спрос на сырье и рисковые активы".