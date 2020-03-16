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Главная / Мнения аналитиков / Нефть: падение цен еще не завершилось - "БКС Глобал Маркетс"
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16 марта 2020 года 18:20
Нефть: падение цен еще не завершилось - "БКС Глобал Маркетс"
Падение цен на нефть еще не завершилось, в краткосрочной перспективе возможно снижение до $30/баррель, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "События прошедшей недели показали, что, с одной стороны, ценовая война затягивает все большее число стран ОПЕК, а с другой стороны, что готовности к возобновлению переговоров пока нет (заседание технического комитета ОПЕК+ было отложено на неопределенное время из-за разногласий сторон). В условиях роста ожиданий глобальной рецессии на рынках это создает не самый лучший фон для нефтяных цен: мы не исключаем, что в краткосрочной перспективе цены могут упасть ниже $30/барр., - отмечают аналитики компании. - Хотя поддержку нефтяным котировкам может оказать пополнение запасов стран-импортеров сырья: на прошедшей неделе о намерении использовать низкие цены на нефть для увеличения закупок нефти объявили Китай и США, а стоимость фрахта танкеров выросла в 10 раз".
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16 марта 2020 года 19:37
Москва. 16 марта. Доллар и евро сократили темпы роста на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль отыграл часть потерь первой половины дня к бивалютной корзине благодаря небольшому отскоку цен на нефть после того, как Brent падала ниже $30 впервые с 2016 года. читать дальше
.16 марта 2020 года 19:27
Москва. 16 марта. Рынок акций РФ начал неделю с очередного падения вслед за мировыми площадками после обнуления ключевой ставки Федрезерва США и выхода в Китае негативных статданных, что подогрело опасения замедления глобальной экономики из-за распространения коронавируса по всему миру; откат индексов сдержали отскочившие вверх перепроданные бумаги "Газпрома". читать дальше
.16 марта 2020 года 19:10
Цены евробондов РФ в понедельник вновь заметно упали под давлением общемирового пессимизма из-за коронавируса и снижения нефти
Москва. 16 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник вновь заметно упали под давлением общемирового пессимизма, вызванного опасениями заметного влияния коронавируса на темпы роста мировой экономики, а также новой волны падения мировых цен на нефть. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, выросли в цене на фоне сохраняющегося высокого спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы, что в итоге привело к резкому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.16 марта 2020 года 19:06
Аналитики "ВТБ Капитала" считают привлекательными длинные ОФЗ, а также рекомендуют инвесторам выходить из линкера ОФЗ-52002, сообщается в обзоре. "На текущих уровнях мы считаем привлекательными длинные ОФЗ, расценивая недавнюю коррекцию как избыточную с фундаментальной и технической точек... читать дальше
.16 марта 2020 года 19:00
Аналитики "Нордеа банка" считают, что ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на неизменном уровне в 6%, если волатильность на финансовых площадках не продолжит существенно расти, говорится в их обзоре. Предстоящее в пятницу заседание Банка России пройдет в условиях повышенной турбулентности на мировых... читать дальше
.16 марта 2020 года 18:38
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" отмечают в своем обзоре, что в условиях рецессии золото не является защитной инвестицией, хотя и больших распродаж ожидать не стоит, динамика цен на золото продолжает определяться спросом на ликвидность. "В условиях рецессии золото не является защитной инвестицией,... читать дальше
.16 марта 2020 года 18:02
О том, что шок ограничится одним кварталом, после чего сменится V-образным восстановлением мировой экономики, речи уже не идет, считает экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. В воскресенье Федрезерв объявил о снижении ставки по федеральным фондам на 100 бп, вернув целевой диапазон туда, где он... читать дальше
.16 марта 2020 года 17:41
Аналитики Газпромбанка считают, что ОФЗ вновь спекулятивно привлекательны. "Распродажи на рынке ОФЗ в ходе прошедшей недели продолжились. Несмотря на ограниченную коррекцию в пятницу, за неделю кривая ОФЗ выросла в доходности на 120–140 б.п., что хуже результатов большинства рынков ЕМ. Текущие... читать дальше
.16 марта 2020 года 17:10
Негативные эмоции замедляют реакцию инвесторов на введение ФРС стимулирующих мер - УК "Альфа-Капитал"
Негативные эмоции замедляют реакцию инвесторов на введение ФРС стимулирующих мер, и первая реакция может быть как раз обратной, сообщается в комментарии УК "Альфа-Капитал". "Решение ФРС по ставке совпало с ожиданиями рынка, но произошло чуть раньше. Регулятор не стал ждать среды: обнулил... читать дальше
.16 марта 2020 года 16:43
Инвесторы ожидают ухудшения ситуации на рынках, несмотря на стимулирующие меры ФРС США, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Как мы и предполагали, обесценение рисковых активов на финансовых рынках не прошло незамеченным для ФРС США (с последнего внепланового заседания 5 марта, когда ключевая... читать дальше
.16 марта 2020 года 16:18
Снижение цен на нефть до $30 или ниже приведет к ослаблению рубля до 75-79 руб./$1 - БКС Глобал Маркетс
Снижение цен на нефть до $30 за баррель или ниже приведет к ослаблению рубля до 75-79 руб./$1, считают аналитики "БКС Глобал Маркетс". "Новое внеплановое снижение ставки ФРС в воскресенье может спровоцировать усиление распродаж на мировых рынках - инвесторы склонны воспринимать такой шаг как... читать дальше
.16 марта 2020 года 16:00
Пока нет причин для удорожания доллара выше 80 рублей даже в случае падения нефти ниже 30 долларов за баррель - ИК "Фридом Финанс"
Аналитики ИК "Фридом Финанс" пока не видят причин для удорожания доллара выше 80 рублей даже в случае падения нефти ниже 30 долларов за баррель, говорится в комментарии инвесткомпании. "Согласно модели, предложенной Bloomberg, мы можем ожидать дальнейшего падения рубля еще на 30% с текущих... читать дальше
.16 марта 2020 года 15:45
Котировки золота и серебра резко реагируют на повышенную волатильность на финансовых рынках, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы по-прежнему ожидаем скорее снижения, чем роста, цен на золото в случае, если глобальная экономика не скатится в рецессию, и значительного роста котировок в случае... читать дальше
.16 марта 2020 года 15:45
Москва. 16 марта. Доллар и евро заметно ускорили темпы роста на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль существенно усилил падение к бивалютной корзине на фоне очередного обвала цен на нефть. читать дальше
.16 марта 2020 года 15:43
Москва. 16 марта. Доллар и евро заметно ускорили темпы роста на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль существенно усилил падение к бивалютной корзине на фоне очередного обвала цен на нефть. читать дальше
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