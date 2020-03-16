Нефть: падение цен еще не завершилось - "БКС Глобал Маркетс"

Падение цен на нефть еще не завершилось, в краткосрочной перспективе возможно снижение до $30/баррель, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

"События прошедшей недели показали, что, с одной стороны, ценовая война затягивает все большее число стран ОПЕК, а с другой стороны, что готовности к возобновлению переговоров пока нет (заседание технического комитета ОПЕК+ было отложено на неопределенное время из-за разногласий сторон). В условиях роста ожиданий глобальной рецессии на рынках это создает не самый лучший фон для нефтяных цен: мы не исключаем, что в краткосрочной перспективе цены могут упасть ниже $30/барр., - отмечают аналитики компании. - Хотя поддержку нефтяным котировкам может оказать пополнение запасов стран-импортеров сырья: на прошедшей неделе о намерении использовать низкие цены на нефть для увеличения закупок нефти объявили Китай и США, а стоимость фрахта танкеров выросла в 10 раз".