ОФЗ вновь спекулятивно привлекательны - Газпромбанк

Аналитики Газпромбанка считают, что ОФЗ вновь спекулятивно привлекательны.

"Распродажи на рынке ОФЗ в ходе прошедшей недели продолжились. Несмотря на ограниченную коррекцию в пятницу, за неделю кривая ОФЗ выросла в доходности на 120–140 б.п., что хуже результатов большинства рынков ЕМ. Текущие уровни кривой говорят о том, что рынок закладывает в текущие цены повышение ключевой ставки до 7,0%, что, на наш взгляд, выглядит излишне и, как следствие, предполагает потенциал к снижению доходности", - отмечают аналитики банка.

Одновременно с этим специалисты отмечают высокую волатильность на рынке и вероятность сохранения негативной ценовой динамики на фоне распродаж на мировых площадках.

20 марта ЦБ РФ проведет заседание совета директоров. "На фоне падения цен на нефть и курса рубля мы ожидаем сохранения ставки на текущем уровне 6,0%. Регулятор указывает, что в среднесрочной перспективе в экономике нарастают дезинфляционные риски, а произошедшее ослабление рубля является существенным, но краткосрочным инфляционным фактором. Мы считаем, что повышение ставки будет избыточным шагом, а также ожидаем уточнения прогнозов по темпам роста экономики и инфляции", - пишут аналитики.

Объем платежей, которые получат инвесторы по локальным облигациям на этой неделе, вырастет до ~63 млрд руб. (~25 млрд руб. неделей ранее), по еврооблигациям – до ~1,4 млрд долл. (~70 млн долл. неделей ранее).

Внешние события, способные оказать влияние на российский долговой рынок:

- после повторного экстренного понижения ставки ФРС на 100 б.п. до 0,0-0,25%, увеличения объемов QE на 700 млрд долл. и озвученных намерений сохранять эти параметры монетарной политики до появления полной уверенности в нейтрализации последствий пандемии коронавируса для экономики США, ожидаемым событием предстоящей недели является пресс-конференция Дж. Пауэлла по ставке в среду, 18 марта. "Мы ожидаем снижения доходностей UST до новых исторических минимумов и роста индекса DXY", - указывают в банке;

- на фоне внеочередного смягчения монетарной политики ведущими мировыми центробанками (Банк Японии в понедельник сохранил ставку на уровне -0,1%, но увеличил объемы QE, вслед за ФРС США), а также учитывая слабые данные по промпроизводству в Китае за 2М20 (снизилось на рекордные за историю наблюдений 13,5% г/г), аналитики Газпромбанка не исключают дополнительных действий со стороны Народного банка Китая по смягчению монетарных условий. Это будет способствовать укреплению юаня и снижению доходностей китайского долга;

- на предстоящей неделе также возможно, по мнению специалистов банка, снижение ставок центробанками формирующихся рынков. В четверг, 19 марта, вероятно понижение ставки ЦБ Бразилии на 25 б.п. до 4% и Банком Индонезии – также на 25 б.п. до 4,5%. В этот же день ожидается решение ЦБ Турции, который может снизить ставку на 50 б.п., что способно привести к ослаблению турецкой лиры на фоне ускорения инфляции в феврале до 12,34% г/г.

- 16 марта состоится встреча министров финансов еврозоны с целью выработки мер для поддержки экономики. "Если будут заявлены масштабные фискальные стимулы, мы ожидаем снижения доходностей европейского долга и укрепления евро на повышении уверенности инвесторов в намерении властей еврозоны поддерживать экономику", - отмечают в Газпромбанке.