Негативные эмоции замедляют реакцию инвесторов на введение ФРС стимулирующих мер - УК "Альфа-Капитал"

Негативные эмоции замедляют реакцию инвесторов на введение ФРС стимулирующих мер, и первая реакция может быть как раз обратной, сообщается в комментарии УК "Альфа-Капитал".

"Решение ФРС по ставке совпало с ожиданиями рынка, но произошло чуть раньше. Регулятор не стал ждать среды: обнулил ключевую ставку (сейчас она 0-0,25 %); анонсировал массированный выкуп активов с рынка (USD 500 млрд казначейских облигаций и USD 200 млрд ипотечных бумаг); обнулил норму резервирования (с 26 марта); обещал поддержку банкам, решившим использовать "буферный" капитал и резервы (резервы, которые банки держат сверх нормативных уровней, по оценке ФРС это около USD 1.5 трлн); ряд других послаблений, касающихся предоставления ликвидности, включая снижение дисконтной ставки до 0,5%. В пресс-релизе содержится обещание расширить при необходимости меры стимулирования", - отмечает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

"ФРС предприняла сразу все, что только было в ее распоряжении на текущий момент для того, чтобы поддержать нормальное функционирование рынка, а также минимизировать негативные последствия для экономики. Это находится в рамках сложившейся парадигмы, что все проблемы следует лечить вливаниями ликвидности (не только ей, но это обязательная часть терапии)", - пишет он.

В. Брагин не уверен, что в условиях, когда рынок ведом в основном эмоциями, причем негативными эмоциями, данные меры смогут сразу отразиться на котировках. "Первая реакция может быть как раз обратной: "если ФРС идет на такое, то как же на самом деле все может быть плохо?". Но на самом деле то, что регуляторы принимают подобные решения быстро, без особых колебаний и при этом в достаточном объеме принципиальное отличие от ситуации 2008 года, когда центральные банки до последнего не решались на применение экстренных мер предоставления ликвидности, а зачастую и просто не имели такой возможности. Кстати, это отличие от 2008 года уже было продемонстрировано в РФ в 2014-2015 гг., когда наличие у ЦБ РФ инструментов экстренного предоставления ликвидности и готовность ими быстро воспользоваться стали одной из главных причин того, что кризис в российской экономике прошел относительно мягко", - указывает Владимир Брагин.