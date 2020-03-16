Инвесторы ожидают ухудшения ситуации на рынках, несмотря на стимулирующие меры ФРС - Райффайзенбанк

Инвесторы ожидают ухудшения ситуации на рынках, несмотря на стимулирующие меры ФРС США, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

"Как мы и предполагали, обесценение рисковых активов на финансовых рынках не прошло незамеченным для ФРС США (с последнего внепланового заседания 5 марта, когда ключевая ставка была снижена на 50 б.п., индекс S&P обесценился еще на 18%, опустившись на 27% от максимума). В воскресенье было проведено еще одно внеплановое заседание ФРС США, в ходе которого ставка была снижена уже на 1 п.п. (в коридор 0-0,25 б.п.), а также формально был дан старт программе QE, - пишет аналитик Денис Порывай. - Стоит отметить, что фактически программа QE уже была запущена осенью прошлого года, когда ФРС влила в банковский сектор ликвидность, а ее баланс с того момента вырос на 550 млрд долл. Помимо обнуления ключевой долларовой ставки ФРС выкупит с рынка казначейские облигации США на 500 млрд долл. (“в предстоящие месяцы”, без указания точного срока), а также облигации с ипотечным покрытием на 200 млрд долл. Кроме того, ФРС будет предоставлять дисконтные кредиты (discount window loans) на срок до 90 дней, срок предоставления долларов по валютному свопу с ЦБ Канады, Великобритании, Японии, Швейцарии, ЕЦБ был удлинен с недели до 84 дней.

В качестве обоснования этих экстренных мер Дж. Пауэлл привел последствия для США от негативной эпидемиологической обстановки в мире как уже ощущающиеся (прежде всего, в секторах туризма и международных пассажирских перевозок), так и ожидаемые (урон понесут в той или иной мере все сектора, зависящие от глобальных товарных цепочек поставки, которые были нарушены из-за сокращения/остановки производства в Китае). Глава ФРС отметил ухудшившиеся условия кредитования в США, в частности, повышение ставок по ипотеке, а также рост доходностей облигаций за пределами 1-го эшелона (в США это все эмитенты, не имеющие рейтинг A). Таким образом, отмечает Д. Порывай, эффект от коронавируса уже проявляется в расширении кредитных спредов, а не только в падении акций.

"Несмотря на запуск QE, а также на объявление ЧП в США (которое открывает возможность расходования 50 млрд долл. из бюджета), инвесторы продолжили продавать: фьючерс на S&P, а также акции на премаркете сегодня вновь упали на нижнюю планку (-10%), при достижении которой происходит автоматическая приостановка торгов (однако она уже не спасает от дальнейшего падения). Волна продажи обрушилась и на сырьевые рынки: нефть Brent обесценилась на 8,5% до 31 долл./барр. (готовность США закупать нефть в стратегические резервы оказала лишь краткосрочный эффект). Такая реакция рынков обусловлена тем обстоятельством, что монетарные меры не способны компенсировать убыток (выпадающие доходы) от мер, предпринимаемых для предотвращения распространения коронавируса. При этом с каждой неделей (если ни с каждым днем) становится понятно все большему кругу инвесторов, что быстрого разрешения ситуации не будет ( в данном случае и время, и сохраняющаяся неопределенность играют против экономики). В СМИ также упоминается тот факт, что американские корпорации сократили объем средств, направляемых на buy-back (выкуп собственных акций, находящихся в обращении), который в прошлые годы был одним из основных факторов роста акций. Сокращение buybacks означает, что компании ожидают худшее впереди", - пишет специалист банка.

Стабилизировать ситуацию на рынках могли бы мощные фискальные стимулы (например, временная отмена НДФЛ), а также выкуп акций топ-компаний на баланс ФРС (чтобы компенсировать сокращение buy-back), считает Д. Порывай. "Однако пока информации об этом нет, а ухудшение ситуации с вирусом происходит "снежным комом". Наблюдается быстрый прирост числа инфицированных за пределами Китая, прежде всего, в европейских странах, в которых может быть высокая смертность от вируса из-за большой доли пожилого населения (по крайней мере, так обстоят дела в Италии, где ~7% инфицированных умирает против 4% в Китае). С технической точки зрения, текущий обвал имеет все еще большой потенциал для дальнейшей реализации как по времени, так и глубине: в кризис 2007 г. индекс S&P обесценился на 48% (длительность обвала 18 мес.), в кризис "нулевых" индекс рухнул на 45% (длительность 24 мес.). Конечно, сейчас из-за обилия автоматов, используемых в торговле, время реакций на события сильно сократилось, это может ускорить начало восстановления рынков (на несколько месяцев в сравнении с прошлыми кризисами)", - указывает аналитик Райффайзенбанка.