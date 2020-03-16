Снижение цен на нефть до $30 или ниже приведет к ослаблению рубля до 75-79 руб./$1 - БКС Глобал Маркетс

Снижение цен на нефть до $30 за баррель или ниже приведет к ослаблению рубля до 75-79 руб./$1, считают аналитики "БКС Глобал Маркетс".

"Новое внеплановое снижение ставки ФРС в воскресенье может спровоцировать усиление распродаж на мировых рынках - инвесторы склонны воспринимать такой шаг как свидетельство быстрого ухудшения экономической ситуации. В свою очередь, это может привести к углублению коррекции на российском рынке и рынке нефти, что не может не отразиться на курсе рубля. При снижении котировок нефти до или ниже уровня в $30 за баррель, рубль выйдет в новый коридор в 75-79 руб./$1", - говорится в обзоре инвестбанка.

По мнению экспертов, нельзя исключить вероятности повышения ставки ЦБ РФ из-за роста инфляционного давления и как средства для поддержки рубля. Однако аналитики считают, что на текущий момент необходимости в таком шаге нет. "Но в случае обострения ситуации на рынках подъема ставки исключать нельзя", - подчеркивают они.

По расчетам "БКС Глобал Маркетс", если в 2020 году цена на нефть Brent в среднем составит $35 за баррель, среднегодовой курс рубля упадет до 70 руб./$1. При сценарии цены на нефть в $50 за баррель курс вырастет в среднем до 67 руб./$1. "Наш прежний сценарий, основанный на цене на нефть в $60-70 за баррель, предполагал среднегодовой курс в 64 руб./$1, однако в складывающейся ситуации этот прогноз мы более не рассматриваем в качестве базового", - пишут аналитики инвестбанка.