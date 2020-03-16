Пока нет причин для удорожания доллара выше 80 рублей даже в случае падения нефти ниже 30 долларов за баррель - ИК "Фридом Финанс"

Аналитики ИК "Фридом Финанс" пока не видят причин для удорожания доллара выше 80 рублей даже в случае падения нефти ниже 30 долларов за баррель, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Согласно модели, предложенной Bloomberg, мы можем ожидать дальнейшего падения рубля еще на 30% с текущих уровней, - отмечает эксперт ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. - Этот прогноз основан на предположении, что валюты развивающихся стран будут показывать ту же волатильность, какую они показывали последние 20 лет, и главное - в привязке к падению рынка акций США.

Предельное снижение S&P500 в их прогнозе составило 32% от текущих значений, а корреляция курсов валют составила выше единицы. Также в модели частично было заложено, что страны с гибким валютным курсом и положительным платежным балансом должны быть более устойчивы к колебаниям рынка".

Российский рубль в настоящий момент является одной из наиболее пострадавших валют индекса MSCI Emerging Market Currency, который сейчас находится на относительно высоком уровне июня 2017 года (1600 пунктов), подчеркивает В. Емельянов. Для сравнения, в январе 2016 года на пике последнего нефтяного шока он доходил до 1440 пунктов (еще 10% падения от текущего уровня). Из всей корзины валют, составляющей индекс, рубль показал падение порядка 18%, занимая второе место, а чилийский песо - 20%, занимая первое. Наименьшее снижение демонстрирует китайский юань (-1%), поскольку не является свободно плавающей валютой.

По оценке аналитиков ИК "Фридом Финанс", агентство Bloomberg заложило слишком высокую зависимость рубля от нефти, просчитав почти полное повторение динамики сырья и российской валюты. "В случае реализации такого прогноза предел падения рубля составит 107 единиц за доллар, что выглядит неоправданно при нынешнем состоянии валютных резервов страны, низкой долговой нагрузке и ее положительном платежном балансе. Мы пока не видим причин для удорожания доллара выше 80 рублей даже в случае падения нефти ниже 30 долларов за баррель", - отмечает Валерий Емельянов.