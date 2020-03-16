Julius Baer снижает прогноз по темпам роста ВВП Китая в 2020 году до 4,7%

Аналитики Julius Baer снижают прогноз по темпам роста ВВП Китая в 2020 году до 4,7%, говорится в комментарии банка. Рост промышленного производства, розничных продаж и инвестиций в Китае значительно сократился в первые два месяца текущего года в связи с эффектом карантинных мер на деловую активность. Сильно негативные показатели представляют собой риск снижения для нашего прогноза по росту экономики Китая в 2020 году, который эксперты Julius Baer недавно пересмотрели в сторону понижения.

Учитывая данные по деловой активности в январе и феврале, а также хорошее самочувствие экономики Китая вплоть до Китайского Нового Года 23 января, шок в связи со вспышкой коронавируса оказался, по мнению экономиста Julius Baer Софи Альтерматт, еще сильнее, чем можно судить по объединенным показателям за первые два месяца текущего года.

"Несмотря на то, что экономическая активность перешла к росту после продленных новогодних каникул, темпы возобновления работы были медленными, - указывает эксперт Julius Baer. - Высокочастотные индикаторы, такие как данные по пассажиропотокам и движению транспорта, потреблению электроэнергии и продаже недвижимости, показывают, что экономическая активность медленно восстанавливается, но по-прежнему находится ниже обычных для марта уровней. Неизвестно, сможет ли рост деловой активности в марте компенсировать существенный спад в первые два месяца текущего года. На прошлой неделе мы пересмотрели в сторону понижения наш прогноз по темпам роста Китая в первом квартале 2020 года до 2,4% в годовом выражении, что соответствует снижению на 2% в поквартальном исчислении".

Анализируя глобальное распространение вируса и его ожидаемое влияние на крупнейшие экономики, аналитики Julius Baer полагают, что экономическая активность в Китае во втором квартале начнет медленное восстановление, которое станет более выраженным во втором полугодии. "Роста, связанного с отложенным спросом и целевой поддержкой мерами финансового регулирования, вероятнее всего, будет недостаточно, чтобы компенсировать спад в первом квартале. Таким образом, мы пересматриваем наш прогноз по темпам роста ВВП Китая в 2020 году в сторону понижения до 4,7%", - заключает Софи Альтерматт.