Котировки золота, скорее всего, будут снижаться, если не наступит глобальная рецессия - Julius Baer

Котировки золота и серебра резко реагируют на повышенную волатильность на финансовых рынках, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы по-прежнему ожидаем скорее снижения, чем роста, цен на золото в случае, если глобальная экономика не скатится в рецессию, и значительного роста котировок в случае наступления рецессии. Тем временем, серебро показало намного более низкие результаты из-за своего промышленного применения, что вновь подтверждает отсутствие у него защитных характеристик золота", - отмечает эксперт банка Карстен Менке.

Распродажа на финансовых рынках в связи со страхами дальнейшего распространения коронавируса сменяется ростом в связи с надеждами, что предпринимаемые меры помогут взять ситуацию под контроль или, как минимум, предотвратить рецессию в экономике, полагает К. Менке. Волатильность стала очень сильной, что оказывает влияние на отдельные рынки, включая рынки золота и серебра. Золото показывало особенно резкие перепады котировок в последние несколько недель. Например, в прошлый четверг цены снизились более чем на 3,5% на фоне распродажи на фондовых рынках, что говорит о волне вынужденных продаж.

"Пятница оказалась также не самым удачным днем для золота, и цены на него упали почти на 3% на фоне роста ценных бумаг. - напоминает эксперт Julius Baer. - На наш взгляд, это является следствием избыточной волатильности на финансовых рынках. Несмотря на эту волатильность инвесторам не следует терять из виду большую картину. Для золота это означает, что следует ожидать скорее снижения котировок, чем их роста, в случае, если глобальная экономика не вступит в период рецессии. В случае рецессии мы ожидаем сильное ралли, особенно учитывая снижение за последние несколько дней. Мы больше не считаем золото слишком дорогим защитным активом, как это было неделю назад".

Однако в то же время, распродажа на рынке серебра, по мнению К. Менке, сигнализирует о растущем риске рецессии. Более половины спроса на серебро связано с промышленным применением, в основном, в электронике. "Это является причиной, почему серебро, в отличие от золота, не является защитным активом, - указывает специалист Julius Baer. - Предполагая, что глобальная рецессия не наступит, что остается нашим базовым сценарием, мы видим вероятность сильного роста цен на серебро с текущих уровней. Тем не менее, из-за высокого уровня неопределенности по поводу силы и длительности текущего экономического спада еще рано делать выводы о перспективах инвестиций в этот металл".