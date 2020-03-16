Казначейские облигации США получают поддержку регулятора - Julius Baer

Объявленная ФРС США покупка казначейских облигаций на сумму 500 млрд долл. США в дополнение к текущей программе покупки активов будет удерживать доходности по облигациям на пониженных уровнях, отмечается в комментарии Julius Baer.

Федрезерв снова произвел внеочередное снижение ключевой ставки до целевого диапазона 0%-0,25%. ФРС США также объявила о покупке казначейских облигаций на сумму 500 млрд долл. США и ипотечных ценных бумаг на сумму 200 млрд долл. США.

"Регулятор уже снял ограничения по операциям репо на прошлой неделе, однако для нас наибольшее значение имеют признаки международного сотрудничества в сфере финансового регулирования, - указывает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Наконец, центробанки стали координировать свои усилия по борьбе с кризисом коронавируса. В качестве первого шага, они возродили старую систему своп-линий между центральными банками, чтобы предоставить долларовую ликвидность не американским банкам. В целом, мы видим снижения ставок, предоставление краткосрочной ликвидности и возрождение международных своп-линий, как это было во время кризиса 2007-2008 гг.".

Ожидания рынка по инфляции в результате этих мер восстановились до 1,5% с исторического минимума в 1,2% на прошлой неделе. "Похоже, рынок признает, то ФРС США предпринимает все усилия, чтобы предотвратить рецессию. Теперь мяч находится на стороне президента США Дональда Трампа, от которого должен последовать эффективный пакет бюджетно-налоговых мер. Доходность по 10-летним Казначейским облигациям США упала с 1% в прошлую пятницу до 0,65% после объявления ФРС США о новых мерах", - отмечает Маркус Алленшпах.