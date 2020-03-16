Китай пошел против глобального тренда, не став по примеру США снижать ставку - ИК "Фридом Финанс"

Китай не стал по примеру США снижать ставку, ограничился кредитами для банков, говорится в комментарии аналитиков ИК "Фридом Финанс". 100 млрд юаней, предоставленных на срок до года, - это среднесрочная поддержка банков, которая не имеет ничего общего с теми мерами, которые сейчас предпринимают ФРС США и центробанки ряда других стран, подчеркивают эксперты инвесткомпании.

Рынок предполагал снижение ставки в Китае, синхронизированное с действиями регулятора США, а также ожидал смягчения нормативов для банков, которые бы высвободили еще порядка 550 млрд юаней для стимулирования кредитования в стране. Но этого не произошло, говорится в комментарии. И более того, Народный банк Китая третью неделю подряд заканчивает в условиях сжатия доступа к краткосрочной ликвидности: банки так и не получили доступа к механизму экстренного РЕПО.

"Отдельно стоит отметить, что все происходит на фоне рекордного за 30 лет падения экономических показателей в Китае. Сегодня служба госстатистики КНР обнародовала данные за февраль, зафиксировавшие резкое падение инвестиций в основной капитал (-24,5%) и розничных продаж (-20,5%), а также повышение безработицы с 5,2% годом ранее до 6,2%. Зная об этом, регулятор не пошел на смягчение денежно-кредитной политики, очевидно, считая это временным фактором, который исчезнет вместе с отменой карантина. Рынок на эту уверенность финансовых властей отреагировал ростом спроса на госбумаги (до +0,32% на 10-летние бонды), а также коррекцией в акциях (-4,3% на закрытии), что можно трактовать как усиление напряженности", - указывают аналитики ИК "Фридом Финанс".

По мнению специалистов инвесткомпании, все происходящее указывает на стремление Китая балансировать между поддержанием роста ВВП и недопущением долгового кризиса. "Пекин явно считает риск дефолтов в банковской системе более значимой угрозой, чем риск сокращения производства и роста безработицы. По нашим ожиданиям, в этом году темп роста ВВП Китая может составить менее 5,5%", - заключают эксперты ИК "Фридом Финанс".