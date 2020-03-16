Оптимальным решением ЦБ РФ в сложившихся условиях станет сохранение ключевой ставки на уровне 6,0% годовых - ИК "Велес Капитал"

В предстоящую пятницу состоится заседание Банка России, и оптимальным решением ЦБ в сложившихся условиях станет сохранение ключевой ставки на прежнем уровне (6,0% годовых), говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

"Инфляция в годовом выражении по состоянию на 10 марта составила порядка 2,3%, и ЦБ по-прежнему располагает определенным запасом для роста цен в сторону целевого таргета в 4%, - указывает Юрий Кравченко. - В условиях глобального негатива на финансовых рынках и обвала цен на нефть незначительное повышение ключевой ставки не спасет от дальнейшего обесценения рубля, однако может усилить дестабилизацию денежно-кредитных условий и спровоцировать новые распродажи активов на долговом рынке".

Эксперт ИК "Велес Капитал" не исключает также, что реакция участников рынка на повышение ключевой ставки ЦБ станет аналогичной реакции глобальных инвесторов на превентивное смягчение ДКП ФРС, которое пока лишь усилило панику на биржах. При этом сами участники внутреннего банковского рынка уже начали оперативно повышать ставки по ряду кредитных продуктов, что вкупе с ужесточением условий в других сегментах денежно-кредитного рынка может сыграть сдерживающую роль в ускорении инфляционных рисков даже без вмешательства ЦБ, полагает Ю. Кравченко.