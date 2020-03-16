Краткосрочно рубль продолжит слабеть по отношению к доллару и евро - ИК "Фридом Финанс"

Краткосрочно рубль продолжит слабеть по отношению к доллару и евро, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александра Осина. Целевые уровни на закрытие 20 марта для пары USD/RUB: 70-79, для пары EUR/RUB: 74-86.

По мнению эксперта, усиление доллара к рублю стало закономерным следствием ослабления риска для американской валюты и госдолга после снижения ФРС ставки по федеральным фондам до 0,0-0,25%.

"Если Банк России повысит ключевую ставку на заседании 20 марта, это станет еще одним фактором давления на курс рубля с точки зрения сравнительных оценочных рисков вложений, - считает Александр Осин. - Опыт стабилизации рынков ипотечного долга в США и периферийного долга ЕС в 2008-2012 годах, а также итоги сырьевого шока 2014-2015 годов показывают, что для стабилизации курса рубля необходимы биржевые ограничения на продажу российских активов и валюты. Подобные меры уже применяются на биржах США, где на днях был введен запрет на активную продажу, выполняемую "ударом" по стоящему ордеру на покупку. Необходимо также возобновление действия соглашения ОПЕК +, доказавшего свою эффективность в противодействии биржевым спекуляциям и мерам нерыночного регулирования. Наконец, требуются меры по докапитализации банков и помощи заемщикам, в том числе в виде выкупа банковских активов "живыми деньгами", в целях снижения внутренних оценочных инвестиционных и инфляционных рисков".

На взгляд аналитика ИК "Фридом Финанс", с точки зрения внешних факторов для курса рубля позитивное воздействие способно оказать ожидаемое сокращение эмиссии госдолга США во втором квартале. Оно приведет к сокращению активности в монетарной эмиссии и в области кредитного стимулирования в США, которое сейчас формирует низкие уровни требуемой доходности вложений.