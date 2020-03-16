Эпидемия коронавируса обещает внести значительные дисконтные поправки в динамику цен нефти - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Эпидемия коронавируса продолжает стремительно разрастаться по миру и обещает внести свои значительные дисконтные поправки в динамику цен нефти, говорится в комментарии ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". "Вышедшие макроданные Китая за два первых месяца указывают на сильные потери и провал ряда секторов, - указывает начальник аналитического отдела компании Николай Подлевских. - Отчетные данные экономики Поднебесной напоминают, что в скором времени о сильных потерях начнут рапортовать страны Европы и далее везде".

Блокировка транспортных потоков, по мнению эксперта, будет, как минимум, и далее снижать потребление нефти. В таких условиях ждать скорого восстановления цен не приходится. С учетом таких перспектив понятно, почему на прошлой неделе цены нефти не смогли показать вразумительного отскока после сильнейшего провала понедельника. Не помогли ценам нефти пришедшие уже к началу текущей недели известия о скоординированных действиях центральных банков по снижению ставок и чрезвычайному выкупу облигаций.

"Регуляторы предпринимают поистине неординарные действия, - подчеркивает Николай Подлевских. - Особенно настораживает то, что ФРС, не дожидаясь очередного заседания, пошла на снижение с 16 марта ключевой ставки почти до нуля (0,25%). Кроме того, ФРС в ближайшие месяцы выкупит с рынка дополнительно бумаг на $700 миллиардов долларов (казначейских ценных бумаг не менее чем на $500 млрд долларов и бумаг, обеспеченных ипотечными активами, не менее чем на $200 млрд долларов)".

Наступившая неделя, по мнению эксперта ИК "Церих Кэпитал Менеджмент", тоже обещает быть очень сложной и насыщенной. Сейчас она кажется ключевой для сдерживания разрастающейся паники на рынках. Заседание ФРС с последующей конференцией должно разъяснить позицию главного регулятора и его возможности и намерения в случае разрастания проблем.

"Падение цен нефти пока существенно не отразилось на оперативных данных по запасам и добыче нефти в США и динамике буровых работ. Оставляем за скобками недельное снижение добычи на 0,1 Мб/д и небольшое подрастание буровой активности - пока недельные изменения еще не могли адекватно отреагировать на изменившиеся цены. Однако в недалекой перспективе одного-двух месяцев несомненная реакция на изменившуюся ценовую реальность обязательно будет проявляться. Так что нужно будет внимательно следить за указанными важнейшими параметрами". - заключает Н. Подлевских.