ING Bank ухудшил ожидания по курсу рубля до 70 руб./$1 после снижения прогноза цен на нефть

ING Bank понизил ожидаемый диапазон курса рубля в 2020 году с 64-68 руб./$1 до 70-72 руб./$1, сообщается в обзоре банка.

Прежний прогноз предполагал цены на нефть на уровне $65 за баррель в 2020 году и курс рубля на уровне 66 руб./$1 по итогам года.

В рамках нового прогноза от сырьевых аналитиков ING Bank в среднем в 2020 году стоимость нефти марки Brent составит $43 за баррель, что предполагает падение котировок с $53 в первом квартале 2020 года до $33 за баррель во втором квартале с постепенным восстановлением до $40 в третьем квартале и до $45 в четвертом квартале.

С учетом понижения прогноза стоимости нефти курс рубля был пересмотрен в меньшую сторону. По оценкам аналитиков ING Bank, второй квартал станет в 2020 году худшим для рубля, который ослабнет до 70-75 руб./$1, по итогам текущего года курс рубля ожидается на уровне 70 руб./$1.

К 12:10 МСК курс доллара находился в районе 75 руб./$1, курс евро - на отметке 84,2 руб./EUR1.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК упала на 6,0% - до $31,82 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 4,17% - до $30,77 за баррель.