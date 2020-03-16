"ВТБ Капитал" ожидает сохранения ЦБ РФ ставки с возобновлением ее снижения во II полугодии

Центробанк РФ пока не будет менять ключевую ставку и оставит ее на уровне 6%, считает главный экономист "ВТБ Капитала" по РФ Александр Исаков, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, эксперт полагает, что регулятор повысит прогноз инфляции на текущий год до 4,5-5%. По его оценкам, недавний скачок валютного курса разгонит в РФ инфляцию до 4,8% в 2020 году.

По мнению Исакова, риторика ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров по ставке в марте будет от нейтральной до "голубиной", и регулятор даст понять, что если инфляция будет двигаться в соответствии с прогнозами и начнет замедляться через 2-3 месяца, то снижение ставки возобновится.

Эксперт инвестбанка по-прежнему ожидает возобновления смягчения денежно-кредитной политики в РФ во второй половине 2020 года. По его оценкам, ключевая ставка будет понижена дважды по 25 базисных пунктов - до 5,5% к концу года.