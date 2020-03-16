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16 марта 2020 года 11:42

Рынок акций РФ утром упал во главе с "Аэрофлотом" вслед за миром на обнулении ставки ФРС

Москва. 16 марта. Рынок акций РФ утром в понедельник упал вслед за мировыми площадками после обнуления ключевой ставки Федрезерва США и выхода в Китае негативных статданных, что подогрело опасения замедления глобальной экономики из-за распространения коронавируса по всему миру; лидерами отката выступили акции "Аэрофлота", который на фоне пандемии коронавируса отменяет регулярные рейсы по ряду европейских направлений.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2276,24 пункта (-1,7%), индекс РТС - 962,48 пункта (-3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 6,8%.

Доллар вырос до 74,41 рубля (+1,81 рубля).

В лидерах отката выступают акции "Аэрофлота" (-6,8%, до 68,92 рубля - минимум с марта 2016 года), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-5,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-4,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-3,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-3,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,5%).

Выросли бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "Мосбиржи" (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%).

В США в пятницу индексы подскочили более чем на 9% после объявления президентом США Дональдом Трампом режима чрезвычайного положения в стране из-за распространения коронавируса, однако неделя завершилась снижением индикаторов (на 8,2-10,4%).

Введение режима ЧС позволит правительству направить на борьбу с коронавирусом до $50 млрд из средств Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA). В частности, будут выделены средства на улучшение диагностики COVID-19 и поддержку медицинских учреждений.

Однако в понедельник в Азии индексы вновь снизились (японский Nikkei 225 упал на 2,5%, гонконгский Hang Seng теряет 4,1%, китайский Shanghai Composite упал на 3,4%), резко "минусуют" Европа (индекс FTSE упал на 5,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 4,8%), несмотря на стимулирующие меры ФРС и Банка Японии.

Федрезерв в ночь на понедельник экстренно снизил базовую процентную ставку до нуля и объявил о запуске масштабной программы количественного смягчения, чтобы стабилизировать финансовые рынки и поддержать американскую экономику. Американский ЦБ опустил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на полный процентный пункт - до 0-0,25%, объявил о планах дополнительной покупки гособлигаций на сумму от $500 млрд и гарантируемых ипотекой ценных бумаг на сумму от $200 млрд, а также о дополнительных мерах по предоставлению ликвидности коммерческим банкам. ФРС призвал банки увеличить кредитование за счет имеющихся резервов.

Банк Японии вслед за Федрезервом объявил о наращивании стимулирующих мер в ответ на пандемию. Японский ЦБ при этом не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики. Банк Японии увеличил вдвое - до 12 трлн иен ($112 млрд) - программу выкупа биржевых индексных фондов (EFT), а также объявил о намерении скорректировать программу выкупа корпоративных бондов.

Однако действия регуляторов рынки расценили как панические и неспособные противостоять ослаблению мировой экономики.

Экономическая активность в Китае резко сократилась в первые два месяца 2020 года на фоне агрессивных мер властей страны по сдерживанию распространения коронавируса.

Объем промпроизводства в КНР в январе-феврале рухнул на рекордные 13,5% в годовом выражении при прогнозах снижения на 3%; объем розничных продаж в январе-феврале (обычно самый активный период года в плане потребительских расходов) также рухнул рекордными темпами - на 20,5% при прогнозах снижения на 5%. Китай традиционно объединяет данные за первые два месяца года, чтобы ограничить колебания статистики, связанные с тем, что праздники по случаю Нового года по Лунному календарю отмечаются в разное время.

Нефть в понедельник также дешевеет, цена Brent находится на $1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 13 марта. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $32,25 за баррель (-4,7% и +1,9% в пятницу), майская цена WTI - $31,1 за баррель (-3,2% и +0,7% в пятницу).

Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу о решении, с учетом низких цен, о закупке больших объемов нефти для пополнения стратегического запаса. По его словам, такой шаг будет полезен всей сфере энергетики США, поможет обеспечить энергетическую независимость страны, а также "позволит сэкономить миллиарды долларов налогоплательщиков". "Мы заполним (нефтехранилища - ИФ) по максимуму", - пообещал президент США.

Как отмечают аналитики ИК "Атон", президент США Трамп объявил чрезвычайное положение в стране и сообщил о выделении до $50 млрд на борьбу с коронавирусом, также США возобновят покупки нефти для пополнения стратегических запасов. В выходные Европа усилила меры по изоляции для предотвращения распространения вируса, ФРС снизила базовые процентные ставки до нуля и объявила о покупке облигаций на $700 млрд, однако обстановка на рынках в моменте не улучшилась, что негативно отразилось и на динамике российских акций утром в понедельник.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что реакция рынков на беспрецедентные действия ФРС по сдерживанию негативного влияния корона-кризиса оказалась негативной.

В пятницу было принято решение ФРС о продолжении накачки экономики ликвидностью через сделки РЕПО, а в воскресенье ФРС опять неожиданно снизила ставки сразу до 0-0,25%. Если на пятничные новости рынок отреагировал взлетом котировок на 5-7%, то в понедельник американские фьючерсы обвалились на 5%. Все принятые ФРС меры хороши, но коронавирус продолжает развиваться, и уже не осталось сомнений, что мировая рецессия началась. Кроме того, ФРС фактически выбрала свой лимит по снижению ставок, и вряд ли регулятор пойдет на то, чтобы увести их в отрицательную область, считает эксперт.

Все уровни поддержек и сопротивлений в ближайшее время не будут значимыми, и руководствоваться только лишь теханализом при принятии решений не следует. Негативным фактором для рынка акций РФ является высокий темп роста числа заболевших в стране. Правильные и упреждающие меры по борьбе с заболеванием, принятые российским правительством, скорее всего, не позволят развиваться коронавирусу по итальянскому сценарию, но реакция рынков на приход эпидемии в Россию может последовать в ближайшие дни.

Совсем печально выглядит нефть Brent, упав в район $32 за баррель - не помогло даже заявление Трампа, что Штаты будут до максимума наращивать свои нефтяные запасы. Поэтому ни о какой покупке нефтянки даже на отскок речи не идет. Лучше рынка должен смотреться банковский сектор, но после пятничного роста Сбербанка почти на 13% лучше переключить внимание на ВТБ и акции "Мосбиржи".

Снижение ставки ФРС позитивно для рубля - операции carry trade становятся еще более привлекательными. Вот только пока не ясно, каков будет размер инфляции в России в связи с последними событиями, главным негативным из которых является обвал нефти. Так что снижение ставки может лишь на время сбить ажиотажные продажи ОФЗ, но вряд ли вызовет приток нового капитала в страну. Многое будет зависеть от решения Банка России по ставке. Скорее всего, в нынешних условиях регулятор пойдет на небольшое увеличение показателя, чтобы не увеличивать расходование валютных запасов на поддержание курса рубля. Рублевой ликвидности сейчас в стране много, поэтому самый маловероятный сценарий - это снижение ставки. В среднесрочной перспективе по-прежнему ожидается рост доллара в район отметки 80 руб./$1, отмечает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, повсеместно принимаются меры по сдерживанию распространения. США закрыли авиасообщение с Европой, в самой Европе закрываются границы. Регуляторы заливают рынки ликвидностью и снижают ставки. ФРС снова снижает ставку, а также запускает количественную программу на $700 млрд.

Такое решение ФРС в большей степени напугало рынки, чем их обнадежило. Это означает то, что на Уолл-стрит дела могут быть весьма плохи и есть реальные проблемы с ликвидностью. Фьючерс на индекс S&P 500 упал на 5%, где его дальнейшее падение ограничилось лимитом Чикагской биржи. Драгоценные металлы отреагировали на решение ФРС ростом, что вполне логично, так как доллар вновь становится валютой с неограниченным потенциалом печатного станка. Нефть, напротив, сосредоточена на новостях о различных карантинных мерах, включая резкое сокращение авиаперевозок.

Решение ФРС в обычной ситуации стимулирования экономики стало бы мощным аргументом для роста рискованных активов. Однако в этот раз коронавирусный кризис нельзя вылечить только деньгами. Слишком долго финансовые активы росли на дальних надеждах. Нефть дешевеет, как и промышленные металлы, фондовые индикаторы снижаются, отмечает Кочетков.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич полагает, что на этой неделе основным фактором для рисковых активов останется ситуация с распространением коронавируса за пределами Китая. Сохранение высоких темпов заражения по всему миру заставляет инвесторов пересматривать оценки влияния инфекции на мировую экономику, что ведет к дальнейшему сокращению рисковых активов в портфелях и замещению их активами-убежищами. При этом в последние дни темпы роста количества заболевших за пределами Китая ускорились - количество заразившихся к утру понедельника выросло до 88,4 тыс. человек, что превышает количество случаев заражения в Китае (81 тыс. человек).

Правительства стран мира продолжают активно разрабатывать и внедрять меры по стимулированию экономики, а центробанки смягчают денежно-кредитную политику. Федрезерв не стал дожидаться планового заседания, которое состоится в середине недели. С одной стороны, данные действия направлены на поддержку рынков, однако второе снижение ставки за короткое время может напугать инвесторов, давая поводы думать, что они не полностью учитывают негативный эффект на мировую экономику со стороны распространения коронавируса.

На этой неделе также состоится заседание ЦБ РФ, ожидается, что регулятор сохранит ставку неизменной. В текущий момент не сформировались факторы для повышения ставки, однако ситуация на рынках и рост проинфляционных рисков не позволят Банку России продолжить цикл снижения ставки.

Снижение на азиатских площадках и падение цен на нефть способствуют активизации продаж в российских акциях. Индекс МосБиржи может продолжить отступление к нижней границе диапазона 2200-2350 пунктов, считает Зварич.

По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, ситуация на рынке нефти пока остается "медвежьей". Для Brent актуальной остается зона поддержки $27,7-32 за баррель, сопротивлением - район $45,5 за баррель. На нефтяном рынке тяжелая ситуация усугубляется начавшимся противостоянием Саудовской Аравии и России, которое повлекло угрозу наводнения рынка дешевой нефтью, так как Саудовская Аравия, после коллапса переговоров ОПЕК+ в конце прошлой недели, обещает нарастить объемы нефтедобычи до рекордно высоких уровней.

Временный запрет на въезд в США из Европы (за исключением Великобритании) ударит по американским авиаперевозчикам "чрезвычайно сильно", сообщила ассоциация воздушного транспорта. Также эта неожиданная мера, скорее всего, повлечет дальнейшее падение спроса на авиационное и иное топливо, хотя пока сложно оценить, насколько это падение окажется сильным. Объединенные Арабские Эмираты, вслед за Саудовской Аравией, тоже объявили о планах нарастить нефтедобычу. Национальная нефтяная компания ОАЭ сообщила, что планирует нарастить объемы продаж нефти до свыше 4 млн б/с.

Положительный момент заключается в том, что цены на нефть уже "спикировали" на техническую поддержку, а Трамп распорядился купить большой объем нефти в резервы. Следовательно, можно ожидать отскока котировок нефти от зоны поддержки.

Пик эпидемии коронавируса в Китае пройден, теперь нужно дождаться хороших новостей из США и Италии. Вирусологи считают, что эпидемия в этих странах пойдет на спад через несколько недель. Тогда, наконец, можно будет оценить экономический ущерб и перспективы мировой рецессии. Мировые рынки посчитали последние действия ФРС США паническими, что вылилось в новые распродажи активов. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил Fox News Sunday, что стоимость пакета помощи мерам по борьбе с коронавирусом, вероятно, будет "значительной, но не чрезмерной", отмечает Верников.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-8,9%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-8,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-7,6%), "префы" "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-7,7%).

Подорожали бумаги "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+54,5%, до 183,95 рубля), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+7,1%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+5%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+3,2%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+2,3%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+2%).

Акции "Мостотреста" поднимались до 201,5 рубля (+69,2%) - максимума с 2012 года после известий, что компания намерена выкупить бумаги у акционеров с существенной премией к рынку в результате реорганизации.

Как стало известно в конце прошлой недели, акционеры "Мостотреста", подконтрольного Аркадию Ротенбергу, на внеочередном собрании 18 мая рассмотрят вопрос о выделении из компании АО "Дороги и мосты". Реорганизация проходит в рамках создания СП с участием ВЭБа - ГК "Нацпроектстрой". Не согласным с реорганизацией миноритариям будет предложен выкуп акций по 220,44 рубля за штуку, сообщила компания. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров "Мостотреста" - 24 марта.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 24,677 млрд рублей (из них 8,566 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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