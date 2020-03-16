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16 марта 2020 года 11:44
Риски для рубля остаются высокими - "Нордеа банк"
Аналитики "Нордеа банка", указывают в своем обзоре, что пока в мире доминирует неопределенность относительно продолжительности эпидемии и масштабов её экономических последствий, факторы для значимого восстановления рубля практически отсутствуют. Рубль начинает неделю под давлением, теряя около 2% в основных валютных парах и находясь в моменте вблизи 74,5 в паре с долларом и 83,3 в паре с евро, констатируют аналитики банка. Настроения на внешних площадках остаются негативными. Азиатские площадки в понедельник находятся в "красной зоне", как и большинство валют развивающихся стран, нефтяные котировки также теряют более 5%. Масштабные меры по поддержке финансовых рынков со стороны ведущих центральных банков пока не позволяют стабилизировать рынки, поскольку динамику распространения коронавируса пока не удается взять под контроль. "На этом фоне риски для рубля остаются высокими. Пока в мире доминирует неопределенность относительно продолжительности эпидемии и масштабов её экономических последствий, факторы для значимого восстановления рубля практически отсутствуют", - пишут специалисты "Нордеа банка".
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16 марта 2020 года 19:37
Москва. 16 марта. Доллар и евро сократили темпы роста на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль отыграл часть потерь первой половины дня к бивалютной корзине благодаря небольшому отскоку цен на нефть после того, как Brent падала ниже $30 впервые с 2016 года. читать дальше
.16 марта 2020 года 19:27
Москва. 16 марта. Рынок акций РФ начал неделю с очередного падения вслед за мировыми площадками после обнуления ключевой ставки Федрезерва США и выхода в Китае негативных статданных, что подогрело опасения замедления глобальной экономики из-за распространения коронавируса по всему миру; откат индексов сдержали отскочившие вверх перепроданные бумаги "Газпрома". читать дальше
.16 марта 2020 года 19:10
Цены евробондов РФ в понедельник вновь заметно упали под давлением общемирового пессимизма из-за коронавируса и снижения нефти
Москва. 16 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник вновь заметно упали под давлением общемирового пессимизма, вызванного опасениями заметного влияния коронавируса на темпы роста мировой экономики, а также новой волны падения мировых цен на нефть. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, выросли в цене на фоне сохраняющегося высокого спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы, что в итоге привело к резкому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.16 марта 2020 года 19:06
Аналитики "ВТБ Капитала" считают привлекательными длинные ОФЗ, а также рекомендуют инвесторам выходить из линкера ОФЗ-52002, сообщается в обзоре. "На текущих уровнях мы считаем привлекательными длинные ОФЗ, расценивая недавнюю коррекцию как избыточную с фундаментальной и технической точек... читать дальше
.16 марта 2020 года 19:00
Аналитики "Нордеа банка" считают, что ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на неизменном уровне в 6%, если волатильность на финансовых площадках не продолжит существенно расти, говорится в их обзоре. Предстоящее в пятницу заседание Банка России пройдет в условиях повышенной турбулентности на мировых... читать дальше
.16 марта 2020 года 18:38
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" отмечают в своем обзоре, что в условиях рецессии золото не является защитной инвестицией, хотя и больших распродаж ожидать не стоит, динамика цен на золото продолжает определяться спросом на ликвидность. "В условиях рецессии золото не является защитной инвестицией,... читать дальше
.16 марта 2020 года 18:20
Падение цен на нефть еще не завершилось, в краткосрочной перспективе возможно снижение до $30/баррель, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "События прошедшей недели показали, что, с одной стороны, ценовая война затягивает все большее число стран ОПЕК, а с другой стороны, что готовности к... читать дальше
.16 марта 2020 года 18:02
О том, что шок ограничится одним кварталом, после чего сменится V-образным восстановлением мировой экономики, речи уже не идет, считает экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. В воскресенье Федрезерв объявил о снижении ставки по федеральным фондам на 100 бп, вернув целевой диапазон туда, где он... читать дальше
.16 марта 2020 года 17:41
Аналитики Газпромбанка считают, что ОФЗ вновь спекулятивно привлекательны. "Распродажи на рынке ОФЗ в ходе прошедшей недели продолжились. Несмотря на ограниченную коррекцию в пятницу, за неделю кривая ОФЗ выросла в доходности на 120–140 б.п., что хуже результатов большинства рынков ЕМ. Текущие... читать дальше
.16 марта 2020 года 17:10
Негативные эмоции замедляют реакцию инвесторов на введение ФРС стимулирующих мер - УК "Альфа-Капитал"
Негативные эмоции замедляют реакцию инвесторов на введение ФРС стимулирующих мер, и первая реакция может быть как раз обратной, сообщается в комментарии УК "Альфа-Капитал". "Решение ФРС по ставке совпало с ожиданиями рынка, но произошло чуть раньше. Регулятор не стал ждать среды: обнулил... читать дальше
.16 марта 2020 года 16:43
Инвесторы ожидают ухудшения ситуации на рынках, несмотря на стимулирующие меры ФРС США, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Как мы и предполагали, обесценение рисковых активов на финансовых рынках не прошло незамеченным для ФРС США (с последнего внепланового заседания 5 марта, когда ключевая... читать дальше
.16 марта 2020 года 16:18
Снижение цен на нефть до $30 или ниже приведет к ослаблению рубля до 75-79 руб./$1 - БКС Глобал Маркетс
Снижение цен на нефть до $30 за баррель или ниже приведет к ослаблению рубля до 75-79 руб./$1, считают аналитики "БКС Глобал Маркетс". "Новое внеплановое снижение ставки ФРС в воскресенье может спровоцировать усиление распродаж на мировых рынках - инвесторы склонны воспринимать такой шаг как... читать дальше
.16 марта 2020 года 16:00
Пока нет причин для удорожания доллара выше 80 рублей даже в случае падения нефти ниже 30 долларов за баррель - ИК "Фридом Финанс"
Аналитики ИК "Фридом Финанс" пока не видят причин для удорожания доллара выше 80 рублей даже в случае падения нефти ниже 30 долларов за баррель, говорится в комментарии инвесткомпании. "Согласно модели, предложенной Bloomberg, мы можем ожидать дальнейшего падения рубля еще на 30% с текущих... читать дальше
.16 марта 2020 года 15:45
Котировки золота и серебра резко реагируют на повышенную волатильность на финансовых рынках, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы по-прежнему ожидаем скорее снижения, чем роста, цен на золото в случае, если глобальная экономика не скатится в рецессию, и значительного роста котировок в случае... читать дальше
.16 марта 2020 года 15:45
Москва. 16 марта. Доллар и евро заметно ускорили темпы роста на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль существенно усилил падение к бивалютной корзине на фоне очередного обвала цен на нефть. читать дальше
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