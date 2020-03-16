Доходности гособлигаций остаются на повышенных уровнях - Росбанк

Доходности гособлигаций остаются на повышенных уровнях и привлекательны для покупки на средне- и долгосрочную перспективы, если инвестор готов к волатильности портфеля на горизонте ближайших недель/месяцев, говорится в комментарии Росбанка.

Аналитики Росбанка отмечают, что на фоне негативного новостного фона и паники на западных финансовых площадках за прошедшую неделю доходности ОФЗ прибавили от 70 бп до 100 бп. Доходность 10-летнего "бенчмарка" достигла максимумов с июня 2019 года, а вмененная инфляция выпуска 52002 (фев.28) составила 4,4%. Оборот торгов в последние дни стабильно превышал среднее значение за последний год в 1,5-2 раза.

"Текущие доходности ОФЗ уже закладывают несколько повышений ключевой ставки Банка России. Однако риторика российского регулятора остается сбалансированной. Мы считаем доходности ОФЗ привлекательными для покупки на средне- и долгосрочную перспективы, если инвестор готов к волатильности портфеля на горизонте ближайших недель/месяцев", - пишут специалисты банка.