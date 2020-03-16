Рынок ОФЗ в понедельник, вероятно, продолжит движение по нисходящей траектории - ITI Capital

Рынок ОФЗ в понедельник, вероятно, продолжит движение по нисходящей траектории, говорится в комментарии ITI Capital. В конце прошлой недели российские рублевые гособлигации попытались восстановиться вместе с остальными основными торгующимися рисковыми активами. В абсолютном выражении котировки изменились крайне незначительно, и положение кривой изменилось слабо. 10-летний бенчмарк (ОФЗ 26228) завершил неделю с доходностью YTM 7,97%.

"Утром 16 марта настроения участников рынка, скорее, носят негативный характер, несмотря на неожиданное решение ФРС, накануне ночью сообщившей о внеочередном снижении ставки до 0% и запуске нового раунда количественного смягчения (QE), - отмечают аналитики ITI Capital. - Таким образом, рынок ОФЗ в понедельник, вероятно, продолжит движение по нисходящей траектории. В то же время в дальнейшем смягчение монетарных условий американским регулятором может оказать положительное влияние на российский долговой рынок. Нельзя также исключить, что это удержит ЦБ России от более резких действий в плане изменения параметров ДКП в ближайшую пятницу, что также позитивно для облигаций".