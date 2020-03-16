Sova Capital подняла рекомендацию для акций Мосбиржи до "покупать" и оценку на 27%

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Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 115 рублей до 146 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосбиржи", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 123 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 91,6 рубля за штуку.