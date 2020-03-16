Возможно возобновление активных распродаж в акциях российских компаний - ИК "Алго Капитал"

Ведущий риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос отмечает, что в прошедшую пятницу наблюдался всего лишь относительно скромный коррекционный отскок локального рынка акций. Он еще не означает завершения сильного среднесрочного падения индексов Мосбиржи и РТС.

"В понедельник утром состояние внешнего фона вновь ухудшилось. Поэтому в начале новой недели мы можем увидеть возобновление активных распродаж в акциях российских компаний. Стоит отметить, что высокий темп значимых для фондового рынка событий пока не замедляется", - пишет В. Манжос.