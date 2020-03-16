Фондовый рынок откроется с очередным "гэпом" вниз - "Инвестиционная палата"

Открытия российского фондового рынка в понедельник аналитики "Инвестиционной палаты" ожидают с очередным "гэпом" вниз. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы и цены на энергоносители, несмотря на предпринятые накануне меры ФРС США, продолжают торговаться в нисходящей динамике.

"Российская валюта, по нашему мнению, вновь окажется под давлением, что потенциально может привезти к очередной волне снижения по отношению к основным мировым валютам. Несмотря на достаточно небольшое количество зараженных в РФ мы не исключаем введения чрезвычайных мер, что окажет тормозящих эффект для экономической активности и грозит наступлением рецессии", - пишет риск-менеджер Александр Крылов.