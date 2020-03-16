Утренние прогнозы: день начнется в "минусе"

Большинство аналитиков прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России в понедельник. Индекс Мосбиржи может потерять порядка 2%.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов понедельника в России негативный. Нефть дешевеет, как и промышленные металлы. Азиатские индексы снижаются, как и фьючерсы на индексы США. Отечественный рынок акций начнёт день в "минусе", хотя у рубля появляются основания для укрепления из-за резкого роста разрыва доходностей с долларом США".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением порядка 2-4%, в диапазоне 2220-2270 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2220, 2200 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2300, 2320 пунктов. В первые минуты торгов локальный рынок акций отыграет резкое утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее индекс Мосбиржи может перейти в состояние волатильной консолидации на отрицательной территории. Ближайшей точкой притяжения для него способен стать значимый психологический и технический уровень 2250 пунктов".

p>Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, в понедельник с утра ожидаем негативного открытия торгов на российском рынке акций. Снижение на азиатских площадках и падение цен на нефть будут способствовать активизации продаж в российских бумагах. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи может потерять порядка 2%, отступив к минимумам прошлой недели. При этом в ходе сессии давление на наш рынок может сохраниться, что приведет к дальнейшему отступлению индекса Мосбиржи к нижней границе диапазона 2200-2350 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В понедельник рынок акций РФ откроется ростом в пределах 1-3 процентов, отыгрывая подъем в пятницу американских индексов, а затем вновь пойдет вслед за западными индикаторами".