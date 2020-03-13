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13 марта 2020 года 19:58

Темпы обвала рынка акций РФ на неделе стали рекордными с кризисного 2008г

Рынок акций РФ на неделе продолжил обвальное падение вслед за мировыми фондовыми площадками и рухнувшей нефтью на опасениях замедления глобальной экономики из-за распространения китайского коронавируса и фактического объявления Саудовской Аравией ценовой войны на нефтяном рынке. Паническое бегство инвесторов из рисковых активов привели к откату индекса РТС к уровням ноября 2016 года, индекса ММВБ - к уровням лета 2018 года на фоне ослабления рубля, при этом недельные темпы падения индикаторов стали рекордными с кризисного 2008 года.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) с 5 по 11 марта составил порядка $210 млн против оттока $500 млн неделей ранее (третья неделя оттока). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток порядка $20 млн, на предыдущей неделе отток равнялся $180 млн (вторая неделя оттока).

В период с 10 по 13 марта индекс МосБиржи упал на 14,8% и составил 2316,38 пункта, индекс РТС потерял 21,2% и достиг 991,69 пункта на фоне роста доллара до 73,6 руб./$1 (+5,03 рубля). Майская нефть Brent за неделю рухнула на 27% или $12,3 (до $33,2 за баррель).

Рынок акций РФ начал торговую неделю 10 марта с обвального падения blue chips (на 9-20%) и индексов на рекордных оборотах Мосбиржи (более 248,7 млрд рублей) на фоне рухнувшей нефти, попытки коррекции были нивелированы продажами после резко негативного открытия бирж в США; фаворитами дня стали выстрелившие "префы" "Сургутнефтегаза" (+11,4%) на фоне резкого ослабления рубля. Индекс МосБиржи упал ниже 2500 пунктов, индекс РТС ниже 1100 пунктов.

Сохраняющийся страх распространения коронавируса COVID-19 и его негативных последствий для мировой экономики усугубило решение Саудовской Аравии начать ценовую войну на нефтяном рынке (страна сообщила о планах увеличения добычи с апреля и ценовом демпинге для потребителей), которое обрушило стоимость нефти и котировки акций нефтяных компаний. Нефть Brent в начале недели падала ниже $32 за баррель, а во вторник отскочила к $38 за баррель.

Попытка рынка акций РФ в среду скорректироваться после обвала завершилась новыми распродажами из-за дешевеющей нефти в условиях объявления ценовой войны Саудовской Аравией; индекс МосБиржи просел к 2490 пунктам, РТС - ниже 1090 пунктов. Выстрелили вверх акции "ЛУКОЙЛа" (+8%) на дивидендных новостях: размер выплат за 2019 год составит 542 рубля на акцию, при этом компания в случае осуществления обратного выкупа акций намерена использовать заемные средства, чтобы не уменьшать дивиденды.

Нефть Brent откатилась ниже $36 за баррель, поскольку ожидания стимулов по поддержке экономики США нивелировались неопределенностью по поводу сроков и масштабов этих мер.

В четверг рынок акций РФ возобновил обвальное падение вместе с мировыми площадками на панических распродажах инвесторами рисковых активов из-за страхов, что финансовые регуляторы не смогут сдержать обвал. Падение индекса МосБиржи на 8,3% стало рекордным с апреля 2018 года (ниже 2290 пунктов), индекс РТС рухнул до 966 пунктов - минимума с ноября 2016 года, на фоне взлета доллара выше 75 руб./$1.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг не стал менять ставки, отметив, что они останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка. Вместе с тем, ЕЦБ смягчил требования к капиталу банков в связи с коронавирусом, временно увеличил программу выкупа активов на 120 млрд евро (до конца 2020 года), а также запустил дополнительные программы LTRO.

Падение мировых индексов ускорилось после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию в связи с COVID-19. Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах. США запретила поездки и грузоперевозки из Европы в Штаты с 13 марта на ближайшие 30 дней. Власти Италии еще с 10 марта ввели общенациональный карантин из-за коронавируса. Нефть Brent упала ниже $33 за баррель на фоне возросших рисков мировой рецессии.

Некоторую передышку в падении рынки взяли в пятницу, когда игроки предпочли закрыть часть "коротких" позиций перед выходными. Индекс МосБиржи отскочил выше 2315 пунктов, однако индекс РТС не смог закрепиться выше 1000 пунктов из-за слабости нефти (Brent поднималась днем к $35,8 за баррель, но к вечеру откатилась обратно к $33 за баррель). Лидерами отскока выступили бумаги Сбербанка (+12,9%) и не входящие в расчет основных индексов акции "Мечела" (+9%).

В США рынок акций вошел в фазу "медвежьего" тренда, поскольку падение индексов с максимумов превысило 20%, их обвал в четверг на 9,4-10% стал рекордным с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник". В то же время индекс РТС с январского максимума 1650 пунктов упал уже на 40%.

По итогам недели с 10 по 13 марта среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка выглядели бумаги "Роснефти" (-32%), "Татнефти" (-30% и -30% "префы"), "Мечела" (-29%); лучше рынка оказались акции "Мостотреста" (+16%), "Акрона" (+10%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+5%).

В конце второй декады марта рынок акций может скорректироваться вверх на ожиданиях новых стимулирующих мер со стороны Федрезерва США, который на заседании 17-18 марта может снизить ключевую ставку и объявить о новой программе количественного смягчения. Из-за сохраняющейся неопределенности и опасений дальнейших распродаж от динамики индекса МосБиржи можно ожидать широкого коридора - 2200-2450 пунктов, для индекса РТС - 900-1100 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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