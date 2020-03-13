Отскок рынка акций РФ вверх в пятницу вышел неуверенным из-за слабости нефти, лидировал Сбербанк

Москва. 13 марта. Рынок акций РФ в пятницу отскочил вверх по индексам за счет активного роста бумаг Сбербанка, металлургов и ряда энергетиков, однако якорем коррекции выступили нефтяные бумаги из-за слабости нефти; индекс РТС не смог удержать рубеж 1000 пунктов, а неделя завершилась рекордным обвалом индексов с кризисного 2008 года.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2316,38 пункта (+1,3%), индекс РТС - 991,69 пункта (+2,6%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 12,9%.

Доллар просел до 73,6 рубля (-1,25 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС упали на 14,8-21,2%, доллар подорожал на 5,03 рубля.

В лидерах отскока в пятницу выступили акции Сбербанка (+12,9% и +8,5% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+8,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+4,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+4,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%).

Поддержку акциям "Распадской" оказали известия, что ЦБ РФ дал рекомендации годовому собранию акционеров "Распадской" по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2019 отчетного года. Совет директоров компании рассмотрит эти рекомендации на заседании 19 марта.

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-6,5% и -3,6% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-4,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-2,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,2%), "Мосбиржи" (-1,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,4%).

В США в четверг индексы обвалились на 9,4-10% - рекордное падение с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник". В результате все три основных индекса, включая Nasdaq Composite, перешли к "медвежьему" тренду, то есть упали более чем на 20% с последних пиковых уровней, отмечает MarketWatch.

Негативные настроения рынка не изменили даже действия Федеральной резервной системы, которая обещала провести интервенции на рынке краткосрочного кредитования на сумму более $1,5 трлн в четверг и пятницу, а также расширила программу выкупа гособлигаций. Инвесторов пугают прогнозы ослабления роста глобальной экономики в результате радикальных мер, принимаемых по всему миру для сдерживания распространения коронавируса.

В среду Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с COVID-19. Вслед за этим президент США Дональд Трамп принял решение запретить поездки и грузоперевозки из Европы в Штаты с 13 марта на ближайшие 30 дней.

В пятницу в Азии откат индексов замедлился (японский Nikkei 225 упал на 6,1%, гонконгский Hang Seng сократил снижение до 1,1%, китайский Shanghai Composite потерял 1,2%), в Европе днем отмечался отскок индексов на 6-7%, однако к вечеру он сократился до в среднем 1%, также невнятно развивается коррекция в США (индекс S&P 500 прибавляет всего 2%).

Федеральный резерв провел интервенции на рынке краткосрочного кредитования на сумму в $1,5 трлн, но это не сказалось на настроениях участников рынка на фоне все новых новостей о распространении коронавируса. Банк Японии вне графика предложил купить в пятницу в рамках операций РЕПО облигаций на 500 млрд иен ($4,7 млрд). Европейский центральный банк в четверг также предложил меры по поддержке рынков.

Цена Brent днем в пятницу поднималась к $35,8 за баррель, однако к вечеру растеряла весь прирост и к 18:50 МСК вернулась на уровни суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $33,22 за баррель (без изменений и -7,2% в четверг), апрельская цена WTI - $31,31 за баррель (-0,6% и -4,5% накануне).

Неделя завершается максимальным падением нефти с 2008 года - цена Brent обвалились на 27% после того, как Саудовская Аравия объявила о крупных скидках и росте добычи нефти с апреля на 25%. Цена Brent вошла в состояние "суперконтанго", при котором ближайший фьючерс торгуется более чем на $10 дешевле по отношению к тому же месяцу следующего года, пишет Bloomberg.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, в апреле избыток нефти на рынке может составить около 6 млн б/с из-за роста добычи и снижения спроса в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, ФРБ Нью-Йорка заявил о готовности предоставить дополнительную ликвидность в общем объеме $1,5 трлн в рамках сделок РЕПО, но рынок скорее с тревогой воспринял эти новости, как и сообщение Банка Японии о готовности поддержать фондовый рынок через операции РЕПО на $5 млрд. В пятницу Европа пыталась показать отскок, но он оказался неуверенным. Совет управляющих ЕЦБ накануне оставил ключевые ставки без изменений, ограничившись увеличением объема программы выкупа активов и объявлением дополнительной программы LTRO, что не впечатлило инвесторов.

Аналитик Альфа-банка Джон Волш также предупреждает, что следует сохранять осторожность, так как волатильность остается высокой, инвесторы все еще находятся в панике, понимая, что финансовых стимулов и действий ФРС США недостаточно, чтобы нейтрализовать последствия эпидемии на мировую экономику. В целом можно говорить, что распродажи, скорее всего, еще не завершились, рецессия вполне возможна на фоне распространения COVID-19 по Европе и Северной Америке, что наносит серьезный урон мировой экономике, отмечает эксперт.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), вряд ли можно ожидать закрепления котировок Brent выше $35 за баррель без поддержки фундаментальных факторов - переоценки рисков для спроса или новостей о потенциальном сокращении добычи.

В целом паника временно стихла, глобальные инвесторы замедлили уход от риска. Тот факт, что поддержка курса рубля со стороны Центробанка РФ невелика (по официальной статистике, регулятор продает валюту на 3 млрд рублей в день), говорит о том, что в текущих условиях курс уже реализовал большую часть своего потенциала к росту. Ослабление рубля выше 75 руб./$1 возможно только при дальнейшем существенном ухудшении внешних условий и снижении нефтяных котировок ниже $30 за баррель. В среднесрочной перспективе наиболее вероятным выглядит возврат доллара как минимум к 72 руб./$1 при стабилизации мировых рынков, считают аналитики.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, центральные банки ЕЦБ и ФРС поспешили с экстренными программами ликвидности, чтобы предотвратить финансовый кризис на фоне коронавирусной паники. Пока рано говорить, что ситуация успокоилась, так как все еще может вернуться. Экономике США пророчат провал на 4% во втором квартале, да и в Европе понижают прогнозы, но пока весьма осторожно.

Финансовые власти Италии и Испании ввели запрет на "короткие" продажи ряда акций. Уверенности в ощутимом отскоке нефти нет. Накануне состоялось совещание в Минэнерго РФ с главами крупнейших нефтяных компаний. Вопрос о возвращении к сделке ОПЕК+ не обсуждался или не был основным.

В США спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что Конгресс согласовал с администрацией Трампа пакет поддержки экономики в условиях коронавирусной инфекции. Пакет предусматривает оплату больничных и карантина, а также бесплатное тестирование. Трамп рассчитывает, что коронавирус отступит в апреле, но медики пока не готовы это гарантировать. Тем не менее, меры по улучшению ситуации с ликвидностью могут временно вернуть рынку уверенность. Впереди ответственная неделя заседаний ФРС, Банка Японии и ЦБ РФ, отмечает Кочетков.

По оценке аналитика компании "БКС Премьер" Сергея Дейнеки, мировые рынки акций, в том числе российский, могут пережить еще одну сложную, волатильную неделю. Движение котировок акций и валютных курсов в основном будет диктоваться уровнем рыночных страхов как в отношении развития пандемических рисков, так и в отношении перспективы ценовой войны на рынке нефти.

Риск развития "медвежьего" тренда довольно высокий. Вместе с тем, ситуация может быть не столь драматичной, как на уходящей неделе - беспрецедентные стимулы мировых центробанков способны несколько успокоить рынки.

Важным событием станет заседания ФРС 17-18 марта, а также ЦБ Японии 19 марта и России 20 марта. Американский регулятор, согласно консенсусу ожиданий, продолжит смягчение монетарных условий в свете развития неблагоприятного сценария с коронавирусом. ЦБ Японии также может принять дополнительные меры для поддержки экономики в условиях пандемии. Что касается ЦБ РФ, то регулятор, скорее всего, воздержится от изменений уровня ставки. В то же время не исключено, что в случае значительного снижения российских рынков и ослабления рубля к 20 марта ЦБ может реализовать повышение ключевой ставки на 50-150 базисных пунктов, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в пятницу выступили акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+13,7% и +21% "префы"), "МГТС" (MOEX: MGTS) (+10,4%), ГДР TCS (+8,8%), акции Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+7,7%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+7,2%).

Подешевели бумаги "М.Видео" (MOEX: MVID) (-5,1%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-4,3%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-4,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 184,47 млрд рублей (из них 50,434 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).