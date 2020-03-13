Снижение котировок евробондов РФ переросло в четверг в обвал, ценовые потери за день достигали 6-7%

Москва. 13 марта. Снижение котировок российских еврооблигаций, наметившееся с самого начала недели, переросло в четверг в обвал (ценовые потери за день достигали 6-7%) под давлением общемирового пессимизма, вызванного опасениями заметного влияния китайского коронавируса на темпы роста мировой экономики, а также новой волны падения мировых цен на нефть, вызванной в том числе развалом сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, резко выросли в цене за неделю, что в итоге привело к существенному расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к ценовому снижению на мировых рынках сформировалась в первый же день недели, когда в России был официальный выходной. Цены на нефть 9 марта обрушились максимальными темпами со времен войны в Персидском заливе 1991 года: фьючерсы на Brent подешевели за день на 24% - до $34,36 за баррель, фьючерсы на WTI - на 25%, до $31,13 за баррель. Саудовская Аравия, не добившись 6 марта согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти в ответ на резкое снижение спроса из-за коронавируса, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей. Эр-Рияд заявил, что Saudi Aramco нарастит производство нефти в апреле до 12,3 млн баррелей в сутки (б/с). Министр энергетики РФ Александр Новак в свою очередь сообщил, что российские компании в краткосрочном периоде могут увеличить добычу нефти на 200-300 тыс. б/с, в перспективе - до 500 тыс. б/с.

Вместе с тем во вторник котировки российских еврооблигаций умеренно подросли в рамках коррекции после обвала днем ранее благодаря наметившейся локальной стабилизации ситуации на мировых рынках капитала. Позитивными для российских долговых бумаг были также действия, предпринятые российскими денежными властями для стабилизации ситуации на финансовом рынке. В частности, Минфин РФ сообщил о том, что в ближайшее время не будет проводить первичные аукционы по размещению облигаций федерального займа, а ЦБ РФ объявил о предоставлении российским банкам дополнительной ликвидности - как рублевой, так и валютной.

Ситуация на рынке российских суверенных еврооблигаций в середине недели оставалась нестабильной из-за настороженного отношения глобальных инвесторов к рисковым активам на фоне признания Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией текущей вспышки коронавируса. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снизились по итогам торгов в среду, при этом австралийский индекс потерял за день 3,6% (индикатор упал более чем на 20% с максимального уровня и вошел в "медвежий" рынок). Американские фондовые индексы открылись также заметным падением. Европейские фондовые площадки, демонстрировавшие в середине дня умеренный рост, ближе к вечеру 11 марта также развернулись вниз.

Темпы снижения нефтяных котировок в среду ускорились после выхода данных о большем, чем ожидалось, росте запасов нефти в США. Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране за неделю выросли на 7,7 млн баррелей, увеличившись седьмую неделю подряд. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 2,5 млн баррелей. Между тем, запасы бензина сократились на 5 млн баррелей, дистиллятов - на 6,4 баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов как бензина, так и дистиллятов, на 2,7 млн баррелей. Запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе увеличились на 704 тыс. баррелей.

Пик падения рынка пришелся на четверг, когда снижение котировок исчислялось уже не базисными пунктами, а процентными (ценовые потери "длинных" выпусков евробондов РФ достигали 6-7%). Это транслировалось в рост доходностей в среднем на 40-50 базисных пунктов. Таким образом, 12 марта стало самым "кровавым" днем для рынка валютных гособлигаций России за последние несколько лет. Масла в огонь добавили заявления президента США Дональда Трампа о закрытии страны для европейцев с целью пресечения распространения коронавируса. Это вызвало сильный отток средств инвесторов из всех рисковых активов. Российские еврооблигации оказались в аутсайдерах среди всех долговых бумаг развивающихся стран, так как дополнительным негативным фактором для рынка выступали падающие нефтяные цены.

Негативные настроения на мировых рынках не изменили даже действия Федеральной резервной системы (ФРС), которая обещала провести интервенции на рынке краткосрочного кредитования на сумму более $1,5 трлн в четверг и пятницу, а также расширила программу выкупа гособлигаций. Европейские фондовые индексы по итогам торгов 12 марта потеряли 10-15%. Российский рынок акций упал на 8,3% по индексу МосБиржи, падение же индекса РТС составило 11%.

Лишь в последний день недели на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, стали прослеживаться нотки локальной стабилизации, что привело к позитивной коррекции практически всех российских активов, включая рубль, облигации и акции. Вместе с тем это не сильно изменило итоговое недельное падение евробондов РФ.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели упала на 2,43% и составила 110,78% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился за неделю на 93 базисных пункта и 13 марта составил 294 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за неделю на 10,1% (их доходность выросла на 74 пункта - до 4,03% годовых), с погашением в 2042 году - на 9,4% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился за неделю на 69 базисных пунктов и составил 301 базисный пункт), с погашением в 2047 году - на 8,9% (их доходность выросла на 59 базисных пунктов и составила 3,94% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году потерял в цене за неделю 5,84%, подешевев до 105,98% от номинала (его доходность выросла на 96 базисных пунктов и составила 3,32% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 4,6%, до 108,69% от номинала (их доходность выросла на 86 базисных пунктов и составила 3,19% годовых), с погашением в 2023 году - на 2,4%, до 107,17% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 64 пункта и составил 209 базисных пунктов).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе могут умеренно подрасти в рамках коррекции на фоне прогнозируемой стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, после обвала неделей ранее, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, динамика российских еврооблигаций в ближайшее время будет сильно зависеть от ситуации на мировых рынках капитала, которая в свою очередь будет определяться новостями относительно распространения китайского коронавируса и оценок его влияния на глобальную экономику, а также сообщениями на тему ценовых войн стран, входящих в ОПЕК+. Определенную поддержку мировым долговым рынкам могут оказать действия мировых центробанков, в том числе Банка России, по поддержке региональных экономик.