Рынок начнет разворачивать нефтяные цены к 40-50 долларам за баррель - ИК "Фридом Финанс"

Упершись в предел мощностей, рынок начнет разворачивать нефтяные цены к более приемлемым для других продавцов уровням - от 40 до 50 долларов за баррель и выше., говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

"Последние новости показывают, что намерение Саудовской Аравии "залить" рынок нефтью изначально было авантюрой, не подкрепленной реальными возможностями, - отмечает аналитик инвесткомпании Валерий Емельянов. - Выход в Европу с рекордными объемами (до 300% среднесуточных поставок по отдельным странам) и с большим дисконтом (25 долларов за баррель Arab Light) привел к тому, что традиционные саудовские партнеры в Азии недополучили свою долю нефти".

По мнению эксперта, акцент на Европу в принципе нецелесообразен для Saudi Aramco. Доля стран ЕС в структуре покупок многие годы находилась в районе 10%. В то время как важнейшими рынками сбыта для нее являются: Япония (21%), Китай (17%), США (15%), Южная Корея (14%), Индия (12%). И вот как раз у последней возникли проблемы. Как минимум, три индийских НПЗ сообщили об отказе Saudi Aramco увеличить для них объемы сорта Arab Light. Взамен им было предложены сорта Medium, Heavy и Extra Light, которые в итоге не подошли им по составу, и они были вынуждены отказаться.

"Мы считаем, что саудитам не удастся удовлетворить весь объем заявок по предложенным ценам. Экспорт в Азию составляет 70% спроса для СА, и, согласно последним данным, объем заказов из этих стран вырос в связи с дисконтом на 30-50%. Это сопоставимо с 2,5-3 миллионами баррелей в сутки дополнительного объема, которого у королевства просто нет. Соответственно высока вероятность, что, упершись в предел мощностей, рынок начнет разворачивать цены к более приемлемым для других продавцов ценам - от 40 до 50 долларов за баррель и выше", - прогнозирует аналитик ИК "Фридом Финанс".