Риски для роста экономики РФ повышаются, но это снижает шансы на повышение ставки ЦБ РФ - Альфа-банк

Риски для роста экономики РФ повышаются, но это снижает шансы на повышение ставки ЦБ РФ, говорится в обзоре "Альфа-банка". На фоне мировых рынков ситуация на российских площадках выглядит достаточно благоприятно, считает главный экономист банка Наталия Орлова. По состоянию на пятницу, 13 марта, курс рубля вернулся в интервал 70-75руб/$, который в случае стабилизации курса в этих границах позволит не повышать процентную ставку на заседании ЦБ РФ 20 марта.

"Стабилизация курса произошла при очень небольших объемах продаж со стороны Минфина, всего $50 млн в день (3,6 млрд руб.), что аналогично продаже на уровне $1 млрд за месяц - факт небольшого объема интервенций также поддерживает наше ожидание, что повышение ключевой ставки пока не выглядит необходимым, - отмечает эксперт "Альфа-банка". - Мы полагаем, что два риска могут заставить ЦБ РФ принять решение повысить ставку, и их проявление следует тщательно отслеживать - начало оттока нерезидентов с рынка ОФЗ (пока идут только небольшие продажи, массового выхода не наблюдается), а также рост спроса населения на продукты питания в случае, если начнется паника по поводу распространения эпидемии в РФ (но пока ни признаков эпидемии, ни признаков панических покупок "про запас" нет)".

Кроме того, по мнению Наталии Орловой, повышение ставки не выглядит оправданным в свете рисков для роста экономики - многие компании сейчас планируют запустить планы по временной оптимизации издержек; сокращение издержек и возможные перебои в поставках товаров в случае закрытия границ ЕС могут привести к замедлению роста экономики РФ до 1% в этом году. "Сценарий Алексея Кудрина о замедлении роста экономики РФ до нулевых отметок пока не выглядит очень вероятным, но и абсолютно сбрасывать со счетов этот риск, конечно, уже нельзя", - заклчючает эксперт банка.