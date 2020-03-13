Рубль укрепляется к доллару и евро в середине дня пятницы на фоне позитивной коррекции мировых рынков

Москва. 13 марта. Российский рубль заметно укрепляется по отношению к доллару и евро в середине дня пятницы после нескольких дней падения на фоне наметившейся позитивной коррекции на мировых рынках, в том числе на нефтяных площадках; доллар снизился почти на 3 рубля с максимальных уровней, достигнутых накануне.

Курс доллара США составил 72,51 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2,34 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,8875 руб./EUR1, подешевев на 2,63 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала к этому времени на 2,47 рубля - до 76,28 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на период с 14 по 16 марта на 83,92 копейки, до 73,1882 руб./$1, и опустил курс евро на 1,8 рубля, до 81,8610 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро в ходе дневных торгов в пятницу, отыгрывая наметившуюся стабилизацию ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, после обвала, произошедшего накануне.

Рост цен на нефть эталонных марок ускорился в ходе торгов 13 марта на фоне подъема фьючерсов на индексы США. Однако недельное падение нефтяных цен может стать максимальным с 2008 года. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составила $35,1 за баррель, что на 5,66% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 5,17% - до $33,13 за баррель. Нефтяные цены на этой неделе упали более чем на 20%, после того как Саудовская Аравия объявила о крупных скидках и росте добычи нефти с апреля на 25%.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, в апреле избыток нефти на рынке может составить около 6 млн б/с из-за роста добычи и снижения спроса в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19. Тем временем силы США в ночь на пятницу нанесли удары по объектам военизированной шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке ответ на ракетный обстрел иракской базы международной коалиции "Таджи" накануне, сообщил Пентагон.

Фондовые индексы стран Западной Европы растут в ходе торгов в пятницу после рекордного падения накануне - сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 подскочил на 7% (к закрытию торгов в четверг он рухнул на 11,5%). Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает к середине дня на 5,1%, говоря участникам рынка о коррекционном отскоке и на фондовом рынке США.

По мнению экспертов Альфа-банка, пятница вполне логично завершает крайне неспокойную неделю на мировых финансовых рынках. "Мы наблюдаем некоторые признаки смягчения ситуации на фондовых рынках после вчерашнего резкого снижения, цены на нефть также восстанавливаются. Курс рубля укрепился примерно на 3%. Тем не менее, мы сохраняем осторожность, так как волатильность остается высокой, инвесторы находятся в панике, понимая, что финансовых стимулов и действий ФРС США может быть недостаточно, чтобы нейтрализовать последствия эпидемии на мировую экономику. Дополнительные опасения связаны с мировой цепочкой поставок. Мы считаем, что распродажи пока не завершились, рецессия вполне возможна, и COVID-19 продолжает распространяться по Европе и Северной Америке, нанося серьезный урон мировой экономике", - отмечают аналитики Альфа-банка.

Российская валюта в пятницу торгуется у отметки 72,5 руб./$1 после снижения в четверг до 75 руб./$1. Тот факт, что поддержка курса со стороны Центробанка невелика (по официальной статистике, регулятор продает валюты на 3 млрд рублей в день), говорит о том, что в текущих условиях курс уже реализовал большую часть своего потенциала к росту, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB). Ослабление рубля за отметку 75 руб./$1 возможно только при дальнейшем существенном ухудшении внешних условий и снижении нефтяных котировок ниже $30 за баррель. В среднесрочной перспективе наиболее вероятным выглядит возврат нацвалюты как минимум к уровню 72 руб./$1 при стабилизации на мировых рынках, считают специалисты банка.

По мнению экспертов Росбанка (MOEX: ROSB), поиск равновесия рублем может занять ближайшие пару месяцев. Принимая во внимание предпосылку о достижении минимумов цены на нефть в апреле, когда Brent может опуститься до $30 за баррель, из-за пика дисбаланса спроса и предложения, пара "доллар-рубль" будет торговаться в широком диапазоне 73-77 руб./$1, а пара "евро-рубль" - 83-87 руб./EUE1. При этом к концу второго квартала текущего года курс рубля может укрепиться до 69,5 руб./$1 против доллара, а к концу года - до 68 руб./$1 по мере стабилизации настроений, так как комплекс мер Банка России и смягчение монетарных условий ведущими центральными банками повышают привлекательность локальных активов.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) продемонстрировали в пятницу снижение по сравнению с предыдущим торговым днем благодаря мерам российских регуляторов по насыщению рынка краткосрочной ликвидностью, вместе с тем стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов выросла, отражая опасения участников рынка относительно возможного повышения ключевой ставки в среднесрочной перспективе. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 22 базисных пункта (б.п.) - до 5,78% годовых, по кредитам на семидневный срок выросла на 5 б.п., до 6,23% годовых. При этом ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц выросла за день на 7 б.п. - до 6,40% годовых, на сроки 3 месяца и 6 месяцев - на 15 б.п., до 6,53% годовых.

Банки в пятницу привлекли на аукционе репо "тонкой настройки" на 3 дня (с учетом выходных) всего 79,958 млрд рублей при лимите 500 млрд рублей по средней ставке 6,1512% годовых. На аналогичном аукционе во вторник банки привлекли 500 млрд рублей, выбрав весь лимит аукциона (спрос превысил лимит на 18,5%, составив 592,356 млрд рублей). Средневзвешенная ставка по заявкам, удовлетворенным в рамках лимита, составила 6,039% годовых. Анонсируя проведение аукциона утром, ЦБ РФ отмечал, что считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования финансовой системы. Регулятор провел размещение, "принимая во внимание произошедшие в течение текущей недели колебания обменных курсов и цен финансовых активов на российском и глобальном финансовых рынках, а также действия центральных банков других стран".

Кроме того, Банк России сохранил в конце недели лимит операций "валютный своп" по предоставлению долларов США со сроком исполнения "сегодня" на повышенном уровне в $5 млрд.