Решение ФРС США предоставить дополнительную краткосрочную ликвидность поможет успокоить рынок краткосрочных капиталов - Julius Baer

Решение ФРС США предоставить дополнительную краткосрочную ликвидность поможет успокоить рынок краткосрочных капиталов, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы по-прежнему предпочитаем облигации переходных сегментов, т.е. корпоративные облигации с рейтингом ВВВ и ВВ, учитывая наш прогноз восстановления экономики во второй половине текущего года и роста кривой доходности, - отмечает эксперт банка Маркус Алленшпах. - Недавнее решение ФРС США предоставить дополнительную краткосрочную ликвидность в форме дополнительных сделок репо помогает успокоить рынок краткосрочных капиталов, однако само по себе не приведет к снижению доходности по государственным облигациям".

Федрезерв намерен обеспечить рынок краткосрочных капиталов достаточным количеством ликвидности, о чем было объявлено еще в феврале. Для аналитиков Julius Baer было неожиданным, что регулятор снизил лимиты по сделкам репо всего за день до этого заявления. Тем временем, ФРС США осознала, как важно подкреплять слова делом, и не только продолжила закупки Казначейских облигаций на сумму 60 млрд долл. США в месяц, но и увеличила предложение сделок репо, т.е. количество средств, предлагаемых банкам под обеспечение.

По мнению Маркуса Алленшпаха, к росту спроса на репо в марте привели два фактора. Во-первых, инвесторы ожидали недавнее сокращение ставки ФРС США и также ожидают, что ключевая ставка будет снижена до 0%. Вследствие этого вырос спрос инвесторов на Казначейские облигации, чтобы зафиксировать хотя бы часть доходности. Чем больше таких облигаций покупалось инвесторами, тем меньше их оставалось для банков, чтобы предоставить обеспечение на межбанковском рынке репо. ФРС США предлагает альтернативный источник ликвидности, поскольку принимает более широкий спектр обеспечения. Во-вторых, в периоды неопределенности банки накапливают денежные средства, поскольку никто не рискует нарушить показатель краткосрочной ликвидности на фоне волатильности.

"Действия американского регулятора являются позитивным сигналом для рынка, поскольку они снижают риск нового взрывного роста ставок на рынке краткосрочных капиталов, как это было в сентябре. При этом, они не имеют того же эффекта, какое предыдущие программы количественного смягчения имели на доходности. В результате, доходность по Казначейским облигациям США показали небольшой рост после объявления новых мер", - заключает эксперт Julius Baer.