.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Решение ФРС США предоставить дополнительную краткосрочную ликвидность поможет успокоить рынок краткосрочных капиталов - Julius Baer
.
13 марта 2020 года 14:40
Решение ФРС США предоставить дополнительную краткосрочную ликвидность поможет успокоить рынок краткосрочных капиталов - Julius Baer
Решение ФРС США предоставить дополнительную краткосрочную ликвидность поможет успокоить рынок краткосрочных капиталов, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы по-прежнему предпочитаем облигации переходных сегментов, т.е. корпоративные облигации с рейтингом ВВВ и ВВ, учитывая наш прогноз восстановления экономики во второй половине текущего года и роста кривой доходности, - отмечает эксперт банка Маркус Алленшпах. - Недавнее решение ФРС США предоставить дополнительную краткосрочную ликвидность в форме дополнительных сделок репо помогает успокоить рынок краткосрочных капиталов, однако само по себе не приведет к снижению доходности по государственным облигациям". Федрезерв намерен обеспечить рынок краткосрочных капиталов достаточным количеством ликвидности, о чем было объявлено еще в феврале. Для аналитиков Julius Baer было неожиданным, что регулятор снизил лимиты по сделкам репо всего за день до этого заявления. Тем временем, ФРС США осознала, как важно подкреплять слова делом, и не только продолжила закупки Казначейских облигаций на сумму 60 млрд долл. США в месяц, но и увеличила предложение сделок репо, т.е. количество средств, предлагаемых банкам под обеспечение. По мнению Маркуса Алленшпаха, к росту спроса на репо в марте привели два фактора. Во-первых, инвесторы ожидали недавнее сокращение ставки ФРС США и также ожидают, что ключевая ставка будет снижена до 0%. Вследствие этого вырос спрос инвесторов на Казначейские облигации, чтобы зафиксировать хотя бы часть доходности. Чем больше таких облигаций покупалось инвесторами, тем меньше их оставалось для банков, чтобы предоставить обеспечение на межбанковском рынке репо. ФРС США предлагает альтернативный источник ликвидности, поскольку принимает более широкий спектр обеспечения. Во-вторых, в периоды неопределенности банки накапливают денежные средства, поскольку никто не рискует нарушить показатель краткосрочной ликвидности на фоне волатильности. "Действия американского регулятора являются позитивным сигналом для рынка, поскольку они снижают риск нового взрывного роста ставок на рынке краткосрочных капиталов, как это было в сентябре. При этом, они не имеют того же эффекта, какое предыдущие программы количественного смягчения имели на доходности. В результате, доходность по Казначейским облигациям США показали небольшой рост после объявления новых мер", - заключает эксперт Julius Baer.
.
13 марта 2020 года 19:58
Рынок акций РФ на неделе продолжил обвальное падение вслед за мировыми фондовыми площадками и рухнувшей нефтью на опасениях замедления глобальной экономики из-за распространения китайского коронавируса и фактического объявления Саудовской Аравией ценовой войны на нефтяном рынке. Паническое бегство инвесторов из рисковых активов привели к откату индекса РТС к уровням ноября 2016 года, индекса ММВБ - к уровням лета 2018 года на фоне ослабления рубля, при этом недельные темпы падения индикаторов стали рекордными с кризисного 2008 года. читать дальше
.13 марта 2020 года 19:50
Рубль к вечеру пятницы растерял около половины дневного роста к доллару и евро на фоне развернувшейся вниз нефти
Москва. 13 марта. Российский рубль, заметно укреплявшийся по отношению к доллару и евро в ходе дневных торгов пятницы, к вечеру растерял около половины достижений на фоне ухудшения ситуации на нефтяных площадках, где в середине дня отмечался заметный отскок нефтяных цен. читать дальше
.13 марта 2020 года 19:40
Москва. 13 марта. Рынок акций РФ в пятницу отскочил вверх по индексам за счет активного роста бумаг Сбербанка, металлургов и ряда энергетиков, однако якорем коррекции выступили нефтяные бумаги из-за слабости нефти; индекс РТС не смог удержать рубеж 1000 пунктов, а неделя завершилась рекордным обвалом индексов с кризисного 2008 года. читать дальше
.13 марта 2020 года 19:12
Москва. 13 марта. Снижение котировок российских еврооблигаций, наметившееся с самого начала недели, переросло в четверг в обвал (ценовые потери за день достигали 6-7%) под давлением общемирового пессимизма, вызванного опасениями заметного влияния китайского коронавируса на темпы роста мировой экономики, а также новой волны падения мировых цен на нефть, вызванной в том числе развалом сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. читать дальше
.13 марта 2020 года 18:45
Упершись в предел мощностей, рынок начнет разворачивать нефтяные цены к более приемлемым для других продавцов уровням - от 40 до 50 долларов за баррель и выше., говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Последние новости показывают, что намерение Саудовской Аравии "залить" рынок нефтью... читать дальше
.13 марта 2020 года 18:15
Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", понизила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter с $25,5 до $20 за штуку с учетом ослабления рубля и понижения прогноза по EV/EBITDA с 17x до 15x вслед за падением... читать дальше
.13 марта 2020 года 17:28
Риски для роста экономики РФ повышаются, но это снижает шансы на повышение ставки ЦБ РФ - Альфа-банк
Риски для роста экономики РФ повышаются, но это снижает шансы на повышение ставки ЦБ РФ, говорится в обзоре "Альфа-банка". На фоне мировых рынков ситуация на российских площадках выглядит достаточно благоприятно, считает главный экономист банка Наталия Орлова. По состоянию на пятницу, 13 марта,... читать дальше
.13 марта 2020 года 17:00
Европейские корпоративные облигации низкого инвестиционного уровня выиграют от дополнительного интереса ЕЦБ - Julius Baer
Европейские корпоративные облигации низкого инвестиционного уровня выиграют от дополнительного интереса ЕЦБ за счет периферийных гособлигаций, говорится в комментарии Julius Baer. Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что роль регулятора состоит не в сужении... читать дальше
.13 марта 2020 года 16:40
Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил прогнозную стоимость акций ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) с 0,7 рубля до 0,67 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным... читать дальше
.13 марта 2020 года 16:12
Говорить о том, что рынки на этой неделе уже нашли свое дно, все еще рано - снижение в ближайшей перспективе может возобновиться и усилиться, говорится в комментарии "БКС Премьер". По мнению главного аналитика компании Антона Покатовича, наиболее актуальным диапазоном для движения рубля на... читать дальше
.13 марта 2020 года 15:50
Рубль укрепляется к доллару и евро в середине дня пятницы на фоне позитивной коррекции мировых рынков
Москва. 13 марта. Российский рубль заметно укрепляется по отношению к доллару и евро в середине дня пятницы после нескольких дней падения на фоне наметившейся позитивной коррекции на мировых рынках, в том числе на нефтяных площадках; доллар снизился почти на 3 рубля с максимальных уровней, достигнутых накануне. читать дальше
.13 марта 2020 года 15:43
Цены на нефть начнут постепенное восстановление к середине текущего года, отмечается в комментарии Julius Baer. "Учитывая разлад между Россией и Саудовской Аравией, а также снятие ограничений на производство нефти, рынок нефти может ожидать снижение, похожее на ситуацию в 2015 и 2016 годах, -... читать дальше
.13 марта 2020 года 15:23
"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею "Лонг в Полюсе/Polymetal" (MOEX: PLZL) (MOEX: POLY) в пропорции 50%/50% в свете недооцененности обеих бумаг и ожидания ряда краткосрочных катализаторов, сообщается в обзоре инвестбанка. "Вспышка коронавируса открыла "ящик Пандоры", что вместе с... читать дальше
.13 марта 2020 года 15:01
Падение цен нефти до $25 и ниже может вызвать в РФ рецессию, считают экономисты инвестбанка Citi по РФ Иван Чакаров и Артем Заигрин. Как сообщается в обзоре, сырьевые аналитики Citi понизили прогноз стоимости нефти в 2020 году с $65 до $43 за баррель. При этом экономисты инвестбанка по РФ пришли... читать дальше
.13 марта 2020 года 14:11
Радикальное монетарное стимулирование не способно фундаментально поддерживать рынки - ИК "Фридом Финанс"
Радикальное монетарное стимулирование не способно фундаментально поддерживать рынки, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Чрезмерная ликвидность в руках спекулятивных игроков, которыми могут выступать и крупные фонды, способна усилить как волны роста, так и волны падения. Возможности... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.