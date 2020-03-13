Потолок отскока на рынке акций - 10-15% от текущих уровней - ИК "Фридом Финанс"

ИК "Фридом Финанс" ожидает, что на фондовом и валютном рынках сохранится высокая волатильность. "Возвращение индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов вряд ли возможно в ближайшие месяцы, а восстановление индекса РТС до прежних уровней может занять более года. Потолок отскока - 10-15% от текущих уровней. Не исключаем также ослабления рубля к доллару до 77-78, при условии что цена на нефть вернется к $33 за баррель", - пишет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке Георгий Ващенко.