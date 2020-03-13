Курс рубля выше 75 за доллар возможен только при существенном ухудшении внешнего фона и нефти ниже $30 - Банк "Санкт-Петербург"

Российская валюта в пятницу торгуется вблизи 73 руб./$ после снижения в четверг до 75 руб./$. Тот факт, что поддержка курса со стороны Центробанка невелика (по официальной статистике, регулятор продает валюты на 3 млрд руб. в день) говорит о том, что в текущих условиях курс уже реализовал большую часть своего потенциала к росту, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Ослабление рубля выше 75 руб./$ возможно только при дальнейшем существенном ухудшении внешних условий и снижении нефтяных котировок ниже $30/барр. В среднесрочной перспективе наиболее вероятным выглядит возврат как минимум к 72 руб./$ при стабилизации на мировых рынках, считают специалисты банка.