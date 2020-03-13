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Главная / Мнения аналитиков / Курс рубля выше 75 за доллар возможен только при существенном ухудшении внешнего фона и нефти ниже $30 - Банк "Санкт-Петербург"
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13 марта 2020 года 13:14
Курс рубля выше 75 за доллар возможен только при существенном ухудшении внешнего фона и нефти ниже $30 - Банк "Санкт-Петербург"
Российская валюта в пятницу торгуется вблизи 73 руб./$ после снижения в четверг до 75 руб./$. Тот факт, что поддержка курса со стороны Центробанка невелика (по официальной статистике, регулятор продает валюты на 3 млрд руб. в день) говорит о том, что в текущих условиях курс уже реализовал большую часть своего потенциала к росту, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Ослабление рубля выше 75 руб./$ возможно только при дальнейшем существенном ухудшении внешних условий и снижении нефтяных котировок ниже $30/барр. В среднесрочной перспективе наиболее вероятным выглядит возврат как минимум к 72 руб./$ при стабилизации на мировых рынках, считают специалисты банка.
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13 марта 2020 года 19:58
Рынок акций РФ на неделе продолжил обвальное падение вслед за мировыми фондовыми площадками и рухнувшей нефтью на опасениях замедления глобальной экономики из-за распространения китайского коронавируса и фактического объявления Саудовской Аравией ценовой войны на нефтяном рынке. Паническое бегство инвесторов из рисковых активов привели к откату индекса РТС к уровням ноября 2016 года, индекса ММВБ - к уровням лета 2018 года на фоне ослабления рубля, при этом недельные темпы падения индикаторов стали рекордными с кризисного 2008 года. читать дальше
.13 марта 2020 года 19:50
Рубль к вечеру пятницы растерял около половины дневного роста к доллару и евро на фоне развернувшейся вниз нефти
Москва. 13 марта. Российский рубль, заметно укреплявшийся по отношению к доллару и евро в ходе дневных торгов пятницы, к вечеру растерял около половины достижений на фоне ухудшения ситуации на нефтяных площадках, где в середине дня отмечался заметный отскок нефтяных цен. читать дальше
.13 марта 2020 года 19:40
Москва. 13 марта. Рынок акций РФ в пятницу отскочил вверх по индексам за счет активного роста бумаг Сбербанка, металлургов и ряда энергетиков, однако якорем коррекции выступили нефтяные бумаги из-за слабости нефти; индекс РТС не смог удержать рубеж 1000 пунктов, а неделя завершилась рекордным обвалом индексов с кризисного 2008 года. читать дальше
.13 марта 2020 года 19:12
Москва. 13 марта. Снижение котировок российских еврооблигаций, наметившееся с самого начала недели, переросло в четверг в обвал (ценовые потери за день достигали 6-7%) под давлением общемирового пессимизма, вызванного опасениями заметного влияния китайского коронавируса на темпы роста мировой экономики, а также новой волны падения мировых цен на нефть, вызванной в том числе развалом сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. читать дальше
.13 марта 2020 года 18:45
Упершись в предел мощностей, рынок начнет разворачивать нефтяные цены к более приемлемым для других продавцов уровням - от 40 до 50 долларов за баррель и выше., говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Последние новости показывают, что намерение Саудовской Аравии "залить" рынок нефтью... читать дальше
.13 марта 2020 года 18:15
Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", понизила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter с $25,5 до $20 за штуку с учетом ослабления рубля и понижения прогноза по EV/EBITDA с 17x до 15x вслед за падением... читать дальше
.13 марта 2020 года 17:28
Риски для роста экономики РФ повышаются, но это снижает шансы на повышение ставки ЦБ РФ - Альфа-банк
Риски для роста экономики РФ повышаются, но это снижает шансы на повышение ставки ЦБ РФ, говорится в обзоре "Альфа-банка". На фоне мировых рынков ситуация на российских площадках выглядит достаточно благоприятно, считает главный экономист банка Наталия Орлова. По состоянию на пятницу, 13 марта,... читать дальше
.13 марта 2020 года 17:00
Европейские корпоративные облигации низкого инвестиционного уровня выиграют от дополнительного интереса ЕЦБ - Julius Baer
Европейские корпоративные облигации низкого инвестиционного уровня выиграют от дополнительного интереса ЕЦБ за счет периферийных гособлигаций, говорится в комментарии Julius Baer. Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что роль регулятора состоит не в сужении... читать дальше
.13 марта 2020 года 16:40
Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил прогнозную стоимость акций ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) с 0,7 рубля до 0,67 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным... читать дальше
.13 марта 2020 года 16:12
Говорить о том, что рынки на этой неделе уже нашли свое дно, все еще рано - снижение в ближайшей перспективе может возобновиться и усилиться, говорится в комментарии "БКС Премьер". По мнению главного аналитика компании Антона Покатовича, наиболее актуальным диапазоном для движения рубля на... читать дальше
.13 марта 2020 года 15:50
Рубль укрепляется к доллару и евро в середине дня пятницы на фоне позитивной коррекции мировых рынков
Москва. 13 марта. Российский рубль заметно укрепляется по отношению к доллару и евро в середине дня пятницы после нескольких дней падения на фоне наметившейся позитивной коррекции на мировых рынках, в том числе на нефтяных площадках; доллар снизился почти на 3 рубля с максимальных уровней, достигнутых накануне. читать дальше
.13 марта 2020 года 15:43
Цены на нефть начнут постепенное восстановление к середине текущего года, отмечается в комментарии Julius Baer. "Учитывая разлад между Россией и Саудовской Аравией, а также снятие ограничений на производство нефти, рынок нефти может ожидать снижение, похожее на ситуацию в 2015 и 2016 годах, -... читать дальше
.13 марта 2020 года 15:23
"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею "Лонг в Полюсе/Polymetal" (MOEX: PLZL) (MOEX: POLY) в пропорции 50%/50% в свете недооцененности обеих бумаг и ожидания ряда краткосрочных катализаторов, сообщается в обзоре инвестбанка. "Вспышка коронавируса открыла "ящик Пандоры", что вместе с... читать дальше
.13 марта 2020 года 15:01
Падение цен нефти до $25 и ниже может вызвать в РФ рецессию, считают экономисты инвестбанка Citi по РФ Иван Чакаров и Артем Заигрин. Как сообщается в обзоре, сырьевые аналитики Citi понизили прогноз стоимости нефти в 2020 году с $65 до $43 за баррель. При этом экономисты инвестбанка по РФ пришли... читать дальше
.13 марта 2020 года 14:40
Решение ФРС США предоставить дополнительную краткосрочную ликвидность поможет успокоить рынок краткосрочных капиталов - Julius Baer
Решение ФРС США предоставить дополнительную краткосрочную ликвидность поможет успокоить рынок краткосрочных капиталов, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы по-прежнему предпочитаем облигации переходных сегментов, т.е. корпоративные облигации с рейтингом ВВВ и ВВ, учитывая наш прогноз... читать дальше
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