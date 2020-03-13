Несмотря на технический отскок, распродажи на рынке акций еще не достигли своего пика - БКС

Рынок акций РФ показывает в пятницу технический отскок после панических продаж, но, по-видимому, эпидемия коронавируса не прошла свой пик, соответственно, пика не достигли и распродажи на рынках, говорится в комментарии "БКС Премьер".

Ситуация на российском фондовом рынке выглядит пока как технический отскок, беспрецедентные монетарные стимулы ФРС и ЕЦБ в четверг не смогли предотвратить панические распродажи на мировых биржах, так как в фокусе сейчас не финансовая ликвидность, а экономика, отмечает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

"Мировая экономика находится фактически в полупараличе, а падение глобального спроса на нефть в феврале оценивается примерно в 4 млн баррелей в день, поэтому даже сделка ОПЕК+ по сокращению добычи углеводородов на 1,5 млн баррелей в день не сильно помогла бы рынку нефти. Ценовые скидки до 25 долларов за баррель, предлагаемые Саудовской Аравией европейским потребителям, могут привести к дальнейшему снижению цен на сырье и еще больше девальвировать рубль и фондовые активы", - пишет С. Суверов.

"По-видимому, эпидемия коронавируса не прошла свой пик, соответственно, пика не достигли и распродажи на рынках. Некоторую надежду дает восстановление в Китае, но ситуация в западных странах продолжает ухудшаться. Потери несут не только инвесторы в акции, но и в бонды. Кроме того, нельзя исключать снижения кредитного рейтинга России, если низкие цены на нефть задержатся надолго, а резервы будут ускоренно тратиться. Это может простимулировать продолжение выхода нерезидентов из ОФЗ. Вместе с тем, если произойдет внезапное улучшение внешнего фона, возможности заработать увеличиваются, но это время, пожалуй, пока не пришло", - считает специалист "БКС Премьер".