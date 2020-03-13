Рынок акций РФ утром бодро отскочил вверх на 4-6% по индексам, Мосбиржа поднялась к 2380 пунктам

Москва. 13 марта. Рынок акций РФ утром в пятницу бодро отскакивает вверх после обвального недельного падения, индексы раллируют на 4-6%, при этом индекс Мосбиржи поднялся к 2380 пунктам, РТС - выше 1025 пунктов на фоне укрепления рубля.

К 10:50 МСК индекс Мосбиржи составил 2378,73 пункта (+4%), индекс РТС - 1026,85 пункта (+6,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 7%.

Доллар упал до 72,9 рубля (-1,96 рубля).

Подорожали рублевые акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+6,8% и +5,8% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+6,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+6,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+6,1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+5,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+5,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+5,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+5,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+4,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+4,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+4,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+4,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+4,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+4,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,6%).

Совет директоров "НОВАТЭКа" 19 марта рассмотрит рекомендации по размеру дивидендов за 2019 год, сообщила компания. Также будут рассмотрены вопросы о созыве годового общего собрания акционеров компании.

В США в четверг индексы обвалились более чем на 9,4-10% - это рекордное падение с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник". В результате все три основных индекса, включая Nasdaq Composite, перешли к "медвежьему" тренду, то есть упали более чем на 20% с последних пиковых уровней, отмечает MarketWatch.

Негативные настроения рынка не изменили даже действия Федеральной резервной системы, которая обещала провести интервенции на рынке краткосрочного кредитования на сумму более $1,5 трлн в четверг и пятницу, а также расширила программу выкупа гособлигаций. Инвесторов пугают прогнозы ослабления роста глобальной экономики в результате радикальных мер, принимаемых по всему миру для сдерживания распространения коронавируса.

В среду Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с COVID-19. Вслед за этим президент США Дональд Трамп принял решение запретить поездки из Европы в Штаты с 13 марта на ближайшие 30 дней, ограничения также будут касаться грузоперевозок.

Следом в пятницу с отката начинала торги фондовая Азия, но затем ситуация начала улучшаться (японский Nikkei 225 упал на 6,1%, гонконгский Hang Seng сократил снижение до 1,1%, китайский Shanghai Composite теряет 1,2%), вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 4,3%) и отскакивает нефть.

Федеральный резерв провел интервенции на рынке краткосрочного кредитования на сумму в $1,5 трлн, но это не сказалось на настроениях участников рынка на фоне все новых новостей о распространении коронавируса. Банк Японии вне графика предложил купить в пятницу в рамках операций РЕПО облигаций на 500 млрд иен ($4,7 млрд). Европейский центральный банк в четверг также предложил меры по поддержке рынков.

Участники рынков ждут новых шагов от регуляторов, опасаясь кризиса ликвидности. В условиях неопределенности растет спрос на доллары как мировую резервную валюту.

Цена Brent утром в пятницу находится на $1,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:50 МСК составила $34,52 за баррель (+3,9% и -7,2% в четверг), апрельская цена WTI - $32,76 за баррель (+4% и -4,5% накануне).

Недельное падение нефти может стать максимальным с 2008 года - цены обвалились более чем на 20%, после того как Саудовская Аравия объявила о крупных скидках и росте добычи нефти с апреля на 25%. Цена Brent вошла в состояние "суперконтанго", при котором ближайший фьючерс торгуется более чем на $10 дешевле по отношению к тому же месяцу следующего года, пишет Bloomberg.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, в апреле избыток нефти на рынке может составить около 6 млн б/с из-за роста добычи и снижения спроса в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19.

Тем временем силы США в ночь на пятницу нанесли удары по объектам военизированной шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке в ответ на ракетный обстрел иракской базы международной коалиции "Таджи" накануне, сообщил Пентагон.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, американские фондовые индексы накануне рухнули почти на 10%, Европа потеряла около 12%, при этом обвалилось золото, считающееся традиционным защитным инструментом, а палладий и вовсе падал в моменте на 25%. Такая реакция рынков кажется избыточной, учитывая, что Китай начинает потихоньку оправляться от эпидемии коронавируса.

Возможно, на следующей неделе фондовые рынки получат порцию оптимизма от ФРС, которая если не снизит ставку еще раз, то предложит новые меры по увеличению ликвидности.

Все мировые фондовые площадки сильно перепроданы, поэтому технический отскок просто необходим, что и реализовывает рынок в пятницу за счет закрытия "коротких" позиций в преддверии выходных. Для спекулятивных покупок рекомендуется обратить внимание на "Норильский никель" (MOEX: GMKN), Сбербанк и акции "Мосбиржи". Рост биржевых оборотов, намерение ввести вечернюю сессию на рынке акций и традиционно щедрые дивиденды делают акции "Мосбиржи" одними из фаворитов российского рынка.

Однако среднесрочные позиции открывать очень рискованно - нефть Brent находится под давлением избытка предложений и вполне может сходить под отметку $30 за баррель. Пока ведущие нефтяные страны не договорятся вновь ограничить добычу, нефть вряд ли будет стоить дороже $40. Но судя по последним заявлениям нефтяников, они намерены и дальше продолжать ценовую войну.

В связи с этим, нет перспектив существенного роста рубля. На риски дальнейшей девальвации российской валюты и всплеска инфляции инвесторы реагируют масштабными распродажами ОФЗ. Скорее всего, на ближайшем заседании Банку России придется сильно, не менее чем на процентный пункт, поднимать ключевую ставку, считает Антонов.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, распространение коронавируса за пределами Китая остается источником волатильности на обвалившихся рынках, отыгрывающих заявления президента США Дональда Трампа о запрете въезда в США из стран ЕС, а также введение ограничений в других странах. Действия ФРС по предоставление ликвидности через операции краткосрочного РЕПО в объеме $500 млрд (всего регулятор планирует объем вливаний в размере $1,5 трлн) существенную поддержку не оказали. Поводом же для восстановления может стать снижение ставки ФРС на заседании 17-18 марта и вероятное объявление QE.

Инвесторы обеспокоены возможной недостаточностью экстренных фискальных и монетарных стимулов для сдерживания угрозы замедления мировой экономики. Высокая степень неопределенности заставляет опасаться продолжения фазы повышенной волатильности и сохранения невысокого аппетита к риску.

На рынке акций РФ фаза повышенной волатильности сохранится, в ближайшее время он продолжит демонстрировать высокую зависимость от ситуации на рынке нефти и внешней конъюнктуры. При приближении к заседанию ФРС не исключена позитивная динамика, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, индексы США вошли в "медвежью" фазу, Dow Jones записал в свою историю худшее падение за день с 1987 года. Более того, если ситуация не поменяется, то текущая неделя будет худшей за всю историю индекса. Проблема уже состоит не в коронавирусе, а в ликвидности. ФРС планирует предоставлять до $1 трлн в краткосрочных займах для банков каждую неделю. До конца апреля также регулятор будет покупать облигации на $60 млрд ежемесячно. Банк Канады тоже расширил программу ликвидности, планируя с понедельника покупать облигации на 500 млн канадских долларов ежедневно. Также принимаются новые форматы 6- и 12-месячных РЕПО. В любом случае, экстренные меры по предоставлению ликвидности в США и Канаде говорят о возникновении проблем в финансовой системе.

Нефть начинала пятницу снижением, но затем котировки заметно выросли. Также изменилась динамика фьючерсов на американские индексы. В нефти может наблюдаться технический отскок после падения более чем на 25% за прошедшую неделю. Столь сильное снижение котировок наблюдалось лишь в январе 1991 года, когда США начали операцию против Ирака, захватившего Кувейт. Однако отскок может оказаться временным явлением, поскольку на рынке ждут увеличения ежедневного предложения на 4 млн б/с, напоминает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили ГДР TCS (+13,1%), акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+12,5% и +23,8% "префы"), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+11,7%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+7,3%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+7%).

Подешевели бумаги "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-1,6%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-0,6%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-0,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 10:50 МСК составил 26,951 млрд рублей (из них 6,914 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).