Аналитики "Нордеа Банка" по-прежнему не видят явных причин для устойчивого восстановления нефтяных котировок, поскольку ситуация с распространением коронавируса остается весьма неопределенной, а страны-производители нефти продолжают ценовую войну, сообщается в обзоре банка.

Цены на нефть в утренние часы пятницы восстанавливались вместе с прочими рисковыми активами после сообщений ФРС о массированном вливании долларовой ликвидности в систему в ближайшее время, констатируют специалисты "Нордеа Банка". В условиях умеренного восстановления "аппетита" к риску контракты на Brent прибавляют около 3,5% и торгуются вблизи отметки $34,5/bbl.

"Тем не менее, мы по-прежнему не видим явных причин для устойчивого восстановления нефтяных котировок, поскольку ситуация с распространением коронавируса остается весьма неопределенной, а страны-производители нефти продолжают ценовую войну в попытках увеличения своей доли рынка. Для более устойчивого восстановления цен на нефть, на наш взгляд, в первую очередь необходимо увидеть замедление случаев заболевания коронавирусом за пределами Китая. Возврат стран ОПЕК+ к диалогу также мог бы поддержать цены на нефть, однако такой сценарий пока не является высоко вероятным", - пишут аналитики банка.