"ВТБ Капитал" снизил оценку акций ТГК-1 на 6%, подтвердив рекомендацию "покупать"

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций "ТГК-1" (MOEX: TGKA) с 0,018 рубля до 0,017 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была сохранена.

Как отмечают эксперты, в ближайшие несколько лет "ТГК-1" может оказаться среди лидеров сектора по размеру дивидендов, доходность которых составит на горизонте 2023-2029 годов 7,3-17,4% в случае, если не будет списаний; 3,9-16,7%, если списания будут такими же, как в 2019 году и 6,3-17,3% в базовом сценарии, который предусматривает списания на уровне субсидий. "Прибыльность компании в 2020 году выглядит устойчивой, в то время как наличие гидрогенерирующих мощностей и присутствие Fortum в списке акционеров, на наш взгляд, помогут оградить "ТГК-1" от разрушающих стоимость проектов", - пишут аналитики.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "ТГК-1", основанный на оценках аналитиков 4 инвестиционных банков, составляет 0,016 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,011 рубля за штуку.