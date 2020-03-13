Стабилизация рубля возможна лишь к середине 2К20 - Росбанк

Волатильность рубля остается повышенной, стабилизация возможна лишь к середине 2К20, говорится в обзоре Росбанка.

"Мы полагаем, что поиск равновесия рублем может занять ближайшие пару месяцев. Принимая во внимание предпосылку о достижении минимумов цены на нефть в апреле (SGe: Brent $30/bbl) из-за пика дисбаланса спроса и предложения, мы ожидаем, что пара USD/RUB будет торговаться в широком диапазоне 73-77, а пара EUR/RUB - 83-87, - указывают специалисты Росбанка. - Мы также пересмотрели прогноз по траектории курса рубля до конца 2020 года и ожидаем укрепление позиций до 69,5 против доллара к концу 2К20 по мере стабилизаций настроений, так как комплекс мер Банка России и смягчение монетарных условий ведущими центральными банками повышают привлекательность локальных активов. К концу года пара USD/RUB имеет стимулы укрепиться до 68. Пара EUR/RUB к концу 2К20 может укрепиться до 77,8, а к концу года достичь 79,1".